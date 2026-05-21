По искане на Веласкес: Левски се подсилва двойно в невралгична зона

Левски стана шампион на България за пръв път от 17 години. Но това освен престиж, носи и отговорност. "Сините" не просто ще трябва да защитават титлата си през следващия сезон, а и да участват в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига. Това означава, че те задължително трябва да подсилят състава си, като старши треньорът Хулио Веласкес, който е сред основните фигури в успеха на Левски, иска да бъдат привлечени не един, а двама нови за халфовата линия.

Но освен брой играчи, в Левски ще трябва да търсят и високо качество на новите си попълнения. "Сините" ще бъдат много внимателни на трансферния пазар, тъй като искат новите футболисти да бъдат истински попадения, както беше с Акрам Бурас. Дефанзивният полузащитник пристигна в Левски през лятото на 2025 г., в самия край на трансферния прозорец. Той беше закупен от родния му МС Алжир срещу 350 000 евро. Откакто пристигна на "Герена", Бурас само е завишил цената си. Според специализирания сайт "transfermarkt" алжирецът е бил оценен на 800 000 евро когато е пристигнал в Левски, а в момента оценката му е на стойност 1.20 милиона евро.

Скоро след пристигането си, Акрам Бурас се утвърди като несменяем титуляр за Левски. През сезона той записа 30 мача, в които вкара 3 гола и даде 4 асистенции. Халфът веднага привлече интерес от френски, белгийски, гръцки и швейцарски клубове, но на "Герена" нямат намерения да го продават. Освен новите полузащитници, които ще бъдат закупени през лятото, в Левски повече шансове за изява ще получава Асен Митков. Причината за това е новото правило, което налага всеки български отбор да има поне един роден футболист на възраст до 23 години в стартовия състав.

