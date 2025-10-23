Войната в Украйна:

Сираков поставил 7 условия на Драган Шолак, за да придобие Левски

23 октомври 2025, 11:57 часа 585 прочитания 0 коментара
Сираков поставил 7 условия на Драган Шолак, за да придобие Левски

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков поставил 7 условия на Драган Шолак, за да придобие "сините". По-рано стана ясно, че от Sport Republic са провели неформален разговор с ръководството на Левски, за да заявят, че отново имат интерес да включат клуба в своята група с отборите на Саутхямптън, Валансиен, Гьозтепе и Мали Коура. Сираков подчерта, че на този етап няма официални преговори и не са направени процедурни стъпки, като разкри и условията, които е поставил на Sport Republic.

Условията на Сираков към Sport Republic

Сираков иска да знае какво се е променило в нагласите на Sport Republic от последния им отказ да вземат акциите безвъзмездно. Легендата на "синия" клуб иска и преговорите да се водят от упълномощени представители на двете страни, за да се избегне създалата се ситуация отпреди два сезона. Също така той иска гаранции за автономност на Левски и защита от "сателитен" модел, както и гаранции за феърплей, устойчивост и ясна рамка за инвестиции - финансова и времева.

Наско Сираков

Ето какво иска Наско Сираков да получи от Sport Republic като гаранции за защита на интереса на Левски:

  • Какво се е променило в нагласите на Sport Republic спрямо периода преди два сезона, когато аз лично предложих да поемат акциите безвъзмездно;
  • Нужда от излъчване на упълномощени представители на двете страни, които да водят преговори, за да не се повтарят ситуации като в края на 2022 г., когато непосредствено след моята среща с г-н Шолак, той е провел втора, несъгласувана с мен среща в неговия офис с трети лица от клуба. Този подход сериозно разклати доверието между всички замесени страни, а последвалите събития поставиха под риск стабилността на клуба;
  • Ясни гаранции за автономия и идентичност – „Левски“ трябва да бъде управляван от хора, за които клубът е цел, а не средство в по-голяма група или за участие в политически проекти;
  • Ясна защита от „сателитен“ модел – правно обвързващи гаранции, че „Левски“ няма да бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата;
  • Управление на риска по правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей – конкретни предложения как ще бъдат адресирани възможни бъдещи ограничения, които забраняват на клубовете да играят в едни и същи европейски турнири през сезона, ако имат общ собственик;
  • Гаранции за спортни резултати и устойчивост – как ще бъде избегнат сценарий, при който „Левски“ следва негативна динамика, наблюдавана в други проекти от групата (напр. „Саутхемптън“ и „Валансиен“ в съответните им шампионати);
  • Ясна рамка за инвестиции – финансова и времева: не само относно спортно-технически, но и за инфраструктурни проекти.

Ето и цялата позиция на Наско Сираков за разговорите със Sport Republic!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Наско Сираков Левски Драган Шолак Sport Republic
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес