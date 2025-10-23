Сираков поставил 7 условия на Драган Шолак, за да придобие Левски

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков поставил 7 условия на Драган Шолак, за да придобие "сините". По-рано стана ясно, че от Sport Republic са провели неформален разговор с ръководството на Левски, за да заявят, че отново имат интерес да включат клуба в своята група с отборите на Саутхямптън, Валансиен, Гьозтепе и Мали Коура. Сираков подчерта, че на този етап няма официални преговори и не са направени процедурни стъпки, като разкри и условията, които е поставил на Sport Republic.

Условията на Сираков към Sport Republic

Сираков иска да знае какво се е променило в нагласите на Sport Republic от последния им отказ да вземат акциите безвъзмездно. Легендата на "синия" клуб иска и преговорите да се водят от упълномощени представители на двете страни, за да се избегне създалата се ситуация отпреди два сезона. Също така той иска гаранции за автономност на Левски и защита от "сателитен" модел, както и гаранции за феърплей, устойчивост и ясна рамка за инвестиции - финансова и времева.

Ето какво иска Наско Сираков да получи от Sport Republic като гаранции за защита на интереса на Левски:

Какво се е променило в нагласите на Sport Republic спрямо периода преди два сезона, когато аз лично предложих да поемат акциите безвъзмездно;

Нужда от излъчване на упълномощени представители на двете страни, които да водят преговори, за да не се повтарят ситуации като в края на 2022 г., когато непосредствено след моята среща с г-н Шолак, той е провел втора, несъгласувана с мен среща в неговия офис с трети лица от клуба. Този подход сериозно разклати доверието между всички замесени страни, а последвалите събития поставиха под риск стабилността на клуба;

Ясни гаранции за автономия и идентичност – „Левски“ трябва да бъде управляван от хора, за които клубът е цел, а не средство в по-голяма група или за участие в политически проекти;

Ясна защита от „сателитен“ модел – правно обвързващи гаранции, че „Левски“ няма да бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата;

Управление на риска по правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей – конкретни предложения как ще бъдат адресирани възможни бъдещи ограничения, които забраняват на клубовете да играят в едни и същи европейски турнири през сезона, ако имат общ собственик;

Гаранции за спортни резултати и устойчивост – как ще бъде избегнат сценарий, при който „Левски“ следва негативна динамика, наблюдавана в други проекти от групата (напр. „Саутхемптън“ и „Валансиен“ в съответните им шампионати);

Ясна рамка за инвестиции – финансова и времева: не само относно спортно-технически, но и за инфраструктурни проекти.

Ето и цялата позиция на Наско Сираков за разговорите със Sport Republic!