Наско Сираков разкри за неформално подновен интерес от Sport Republic да придобие Левски

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков потвърди, че Sport Republic отново проявява интерес да придобие контролния пакет акции на клуба. "Сините" са водили разговори с представители на Sport Republic още през лятото, но на този етап има застой в преговорите. Освен това Сираков призна за интерес и от други компании, като подчерта, че на всички заинтересовани страни е предоставена необходимата информация.

Сайтът на Левски "падна" след изявление на Сираков

Изявлението на Сираков се появи малко след 11 часа, като се стигна до "падане" на клубния сайт на Левски. Случайно или не, изявлението се появи 5-10 минути след началото на пресконференция на миноритарния акционер в клуба - сдружението "Левски на Левскарите". От сдружението настояха за информация за интереса на Sport Republic, която на практика вече бе предоставена от Левски в публичното пространство.

Иначе "Левски на Левскарите" за пореден път атакуваха Наско Сираков, че не дава информация за процесите в клуба - включително за желанието да се построи нов стадион на "сините". Те му напомниха, че той сам се е провъзгласил за "пазител на акциите", а не за мажоритарен собственик.

Още: Емблематичният български нападател, който държи уникално шампионско постижение и оцеля по чудо в катастрофа със Сираков

Ето какво се казва в обръщението на Наско Сираков:

"Скъпи привърженици, партньори и приятели на „Левски“,

С победата във Варна над „Черно море“ затворихме един от най-важните етапи за отбора – според плана, който си очертахме преди старта на сезона. С мача срещу „Добруджа“ започва следващият, още по-важен етап, в който ще се искаме да затвърдим, а ако можем и да надградим постигнатия напредък. Считам, че това е подходящ момент да адресирам публикациите и коментарите от последните седмици по тема, важна за бъдещето на клуба.

В средата на месец юни 2025 г. в клуба се проведе среща между ПФК „Левски“ и представители на Sport Republic, водени от изпълнителния директор на групата г-н Дирк Геркенс. Срещата имаше неформален и опознавателен характер – не беше предварително планирана и нямаше заявки за конкретна тема, поради което отсъстваха и членове на Надзорния съвет. На нея г-н Геркенс постави за обсъждане подновеното желание на Sport Republic да придобие контролния пакет акции (85,7%) на „Левски“ и клубът да бъде включен в групата от клубове, притежавани от Sport Republic – “Саутхемптън” (Англия), “Валансиен” (Франция), “Гьозтепе” (Турция) и “Мали Коура” (Мали).

Изразих готовност да съдействаме по установения ред и още по време на срещата очертахме две ясни стъпки: първо, до клуба да постъпи официално писмо за намерение; второ, непосредствено след това екип на Sport Republic да започне процедура по финансов одит (due diligence). Единственото предварително условие от наша страна беше резултатите от анализа да бъдат достъпни и за клуба – нещо, което не се случи при предишния одит, извършен от същата група.

Още: Тити Папазов избухна: Г-н Веласкес е Божият подарък за Сираков! Вълка се оказа и гросмайстор!

На 2 август 2025 г. получих писмо, което по същество повтори казаното от Sport Republic на срещата, а клубът остана в готовност да съдейства за следващата стъпка – финансовия одит от екипа им. Към днешна дата Sport Republic не е инициирал такава процедура. Не е имало повече срещи по темата.

Потвърждавам и публично, че сме готови да съдействаме при наличие на реален интерес и ясно описана стратегия за развитие на ПФК „Левски“, ако се стигне до намерение за придобиване на контролния дял.

В последните месеци сходен общ интерес беше проявен и от други компании, като клубът е съдействал на всеки желаещ да се запознае с плановете и финансовото състояние на „Левски“. Категорично и отговорно заявявам – към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции – това е и причината до момента да не сме повдигали публично темата.

За да бъдем коректни към привържениците и партньорите, споделям и основните въпроси и коментари, поставени на срещата, както и в последвали обсъждания с Надзорния съвет:

Какво се е променило в нагласите на Sport Republic спрямо периода преди два сезона, когато аз лично предложих да поемат акциите безвъзмездно;

Нужда от излъчване на упълномощени представители на двете страни, които да водят преговори, за да не се повтарят ситуации като в края на 2022 г., когато непосредствено след моята среща с г-н Шолак, той е провел втора, несъгласувана с мен среща в неговия офис с трети лица от клуба. Този подход сериозно разклати доверието между всички замесени страни, а последвалите събития поставиха под риск стабилността на клуба;

Ясни гаранции за автономия и идентичност – „Левски“ трябва да бъде управляван от хора, за които клубът е цел, а не средство в по-голяма група или за участие в политически проекти;

Ясна защита от „сателитен“ модел – правно обвързващи гаранции, че „Левски“ няма да бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата;

Управление на риска по правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей – конкретни предложения как ще бъдат адресирани възможни бъдещи ограничения, които забраняват на клубовете да играят в едни и същи европейски турнири през сезона, ако имат общ собственик;

Гаранции за спортни резултати и устойчивост – как ще бъде избегнат сценарий, при който „Левски“ следва негативна динамика, наблюдавана в други проекти от групата (напр. „Саутхемптън“ и „Валансиен“ в съответните им шампионати);

Ясна рамка за инвестиции – финансова и времева: не само относно спортно-технически, но и за инфраструктурни проекти.

В очакване сме на официални стъпки, конкретни отговори на горните въпроси и задължителни гаранции, които да защитят независимостта, идентичността и европейските амбиции на клуба. Това ще позволи да преминем към следващ етап от какъвто и да е разговор за собственост.

За финал – бих искал да благодаря на футболистите за показания характер, от началото на сезона, на треньорския щаб за професионализма и на административния екип за неуморната работа. А на нашите привърженици – поклон! Горд съм, че вървим заедно по трудния път. И нямайте съмнение – клубът вече е достатъчно стабилен, за да държи съдбата си в свои ръце. Няма да предам доверието, което ми гласувахте."

Още: „Син“ журналист изригна: Дори и в най-нещастния си сезон ЦСКА направи Сираков да изглежда жалък