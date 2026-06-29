Скандални разкрития: Министерството на спорта хвана автосервиз в държавна спортна база

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов извърши проверка на спортна база “Септември” в столичния квартал Красна поляна, при която установи редица сериозни нарушения, свързани най-вече с лошото състояние на инфраструктурата и начина на стопанисване на обекта. По думите му паркингът, който е собственост на Министерството на младежта и спорта, се използва за платено паркиране, без да се издават касови бележки.

Министърът на младежта и спорта обеща да изисква пълна отговорност и прозрачност за всеки обект

Освен това на територията на стадион "Септември" функционира и автомобилен сервиз, което поражда въпроси относно предназначението и управлението на спортната база.

Още: Министър Керязов обеща: Няма да са 30%, но ще има увеличение на парите за спорт

„Искам всички да видят истината. Не обещавам чудеса, но обещавам, че ще започнем работа“, заяви Керязов.

“Държавен спортен обект - собственост на Министерството на младежта и спорта. Всички искаме повече инвестиции в спорта. И с право. Но има един въпрос, който трябва честно да си зададем: Грижим ли се достатъчно добре за това, което вече имаме? Ако това беше нашият собствен дом, бихме ли го оставили да изглежда така? Не всичко е въпрос на повече средства. Доброто стопанисване изисква отношение, контрол и отговорност. Българските спортисти заслужават не само повече инвестиции, но и по-добро управление на всяка държавна спортна база. Докато изпълнявам длъжността министър на младежта и спорта, няма да се примиря с подобно отношение към държавната собственост. Ще изисквам отговорност, прозрачност и грижа за всеки държавен спортен обект. Вижте по-малко”, написа още министърът на спорта.

Още: Министерство на спорта предупреждава: България е пред изхвърляне от Олимпийските игри, Карлос Насар може да изпусне Лос Анджелис 2028