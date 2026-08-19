Божинов: Левски играе много добре и е изключително труден съперник – на АЕК няма да му е лесно!

Бившата звезда на българския футбол – Валери Божинов, е останал доволен от представянето на Левски срещу АЕК в първия мач от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Както е известно, снощи „сините“ направиха равенство 0:0 на Националния стадион в София и всичко ще се реши на реванша в Атина след седмица.

Валери Божинов поздрави Левски за отличното представяне

Валери Божинов използва социалните мрежи, за да сподели своето мнение за двубоя. Според него Левски ще създаде проблеми на гърците след нулевото реми в София, но също така отдаде заслуженото на шампиона от южната ни съседка.

„Да, разбира се, има индивидуални разлики м/у отделните играчи и това е очевидно. Но Левски играе много, много добре и е изключително труден съперник. Сега вече разбирам защо няма да е толкова лесно за АЕК, дори когато играе у дома“, написа Божинов в социалните мрежи и прикачи видео от страхотната атмосфера преди първия съдийски сигнал.

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