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Лудогорец влиза в битка за играч на тим от Шампионска лига

19 август 2026, 12:14 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: gettyimages
Лудогорец влиза в битка за играч на тим от Шампионска лига

Лудогорец трябва спешно да промени нещо, ако иска да върне както хегемонията си на българската сцена, така и силното си представяне в Европа. Затова "Орлите" предприемат доста сериозни ходове на терена. Те назначиха Томас Райс за нов треньор - специалист с опит в Германия и Турция, и привлякоха най-скъпия играч в Първа лига в момента. "Орлите" дават още по-сериозна заявка на трансферния пазар, като според "ElDesmarque" те влизат в борбата за подписа на Икер Лосада от Реал Бетис.

Лудогорец се подсилва много сериозно

Лудогорец завърши на трето място в Първа лига през миналия сезон и отпадна то Лигата на конференциите още в първия предварителен кръг на настоящата кампания. За целта "орлите" се подсилват доста сериозно на терена, като вече привлякоха треньор със сериозна визитка в лицето на Томас Райс. Натан Фернандес, който е в Лудогорец под наем от Ботафого, е най-скъпооцененият играч в Първа лига според специализирания сайт "transfermarkt" с неговите 4 милиона евро.

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Лудогорец иска Икер Лосада от Реал Бетис

Следващата стъпка, която Лудогорец иска да направи е дори още по-голяма. "Орлите" искат да привлекат атакуващият халф на Реал Бетис Икер Лосада. Той търси ново предизвикателство, тъй като е ненужен в отбора от Севиля. Според източниците в борба за неговия подпис са още испанските Жирона и Кадис, както и полския Ягелония. Желанието на Лосада е да остане в Испания, но ако родните му клубове не изпратят достатъчно добра оферта, той може да разгледа и предложенията от чужбина.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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