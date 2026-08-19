Левски с много силно послание към феновете: "Аплодисментите са за вас, Левски сте вие"

Левски е на прага на Шампионска лига, като може да се класира за исторически втори път в основната фаза на най-комерсиалния клубен турнир. "Сините" вече изиграха първия си мач от плейофите, като феновете на отбора напълниха отредените за тях сектори на Националния стадион Васил Левски. Атмосферата на срещата беше повече от впечатляваща и за това основна заслуга имаха именно почитателите на Левски. От клуба излязоха със силно послание специално за тях.

Левски: "Гордост, която ще помним дълго"

Ето какво написаха от Левски в обръщение към феновете на отбора: "Мач, който ще остане завинаги в историята и в нашите сърца. 20 години по-късно химнът на Шампионската лига отново огласи стадиона. Емоция, която трудно може да бъде описана с думи. Гордост, която ще помним дълго. Но дори всичко това остава на заден план, защото тази вечер имаше друга звезда под прожекторите. ВИЕ. Вие, които превърнахте „Васил Левски“ в истинска синя крепост. Вие, които не спряхте да пеете, да вярвате и да подкрепяте отбора от първата до последната минута.

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"Левски сте вие"

Хореографията. Песните. Енергията. Всичко беше неповторимо. Тази вечер не просто бяхте на стадиона. Вие бяхте част от историята. Аплодисментите са за вас! Благодарим ви, Левскари! Това е Левски. Левски сте вие". Първият мач от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига между Левски и АЕК Атина завърши при равен резултат 0:0. Реваншът ще се изиграе на 26 август, сряда, от 22:00 ч. в гръцката столица. Крайният победител ще получи правото да играе в "турнира на богатите".

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