ЦСКА продаде български талант на пряк конкурент в елита

ЦСКА прави много силен летен трансферен прозорец, като вече привлече 5 нови попълнения и се раздели с няколко ненуждни футболсити. Последният играч, който напуска ЦСКА е 23-годишното крило Иван Тасев. Той напуска "червените" в посока Черно море, съобщиха от варненския клуб. Той е юноша на Пирин Благоевград, а в ЦСКА преминава през 2024 г. Игаре предимно за втория отбор на "червнеите', като за представителния тим има 16 мача на сметката си.

Черно море: "Иван Тасев подписа договор"

Ето какво написаха от Черно море за трансфера на Иван Тасев: "Черно море привлече в състава си офанзивен футболист. Това е Иван Тасев, който днес подписа договор с "моряците". Роден на 5 септември 2002 г. в Сандански, Тасев прави първите си стъпки във футбола в школата на Пирин Благоевград. Дебютира за мъжкия тим през 2019 г., а през 2021 г. изкарва кратък период под наем в Септември Симитли.

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"Представя се стабилно и в двата тима"

За "орлетата" записва 80 мача и 7 гола в първенството, утвърждавайки се като един от най-перспективните млади играчи в клуба. През 2024 г. преминава в ЦСКА, където продължава развитието си. За "Б" отбора на "червените" изиграва 43 мача с 10 гола, а за първия състав - 16 срещи и 2 попадения. Представя се стабилно и в двата тима. Тасев е бивш младежки национал на България, преминал през различни формации на националния отбор".

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