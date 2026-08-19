В Гърция отписват Левски: АЕК вече чака реванша с 12-ия си играч

Нулевото равенство между Левски и АЕК в първия мач от плейофа за Шампионската лига определено не се приема като лош резултат в Гърция. Напротив - след двубоя в София гръцките медии са категорични, че АЕК е бил по-добрият отбор, създал е по-опасните положения и е можел да си тръгне с победа. В Гърция дори се говори за пропусната възможност за "жълто-черните", които не са успели да материализират превъзходството си, но въпреки това остават в отлична позиция преди реванша в Нова Филаделфия.

АЕК бе по-добър от Левски, категорични са в Гърция

Едно от най-категоричните акценти е на SKAI, където пишат: "АЕК беше по-добрият и създаде най-добрите възможности, но не намери гола, който заслужаваше срещу Левски". Медията акцентира именно върху превъзходството на гръцкия тим и посочва, че всичко ще се реши във Филаделфия.

Подобен е прочитът и на Newsbeast, който озаглавява материала си с акцент върху реванша, но подчертава: "По-добър АЕК, но не отбеляза". Гръцката медия обръща внимание на гредата и добрите положения пред вратата на Левски, но в крайна сметка тимът на Марко Николич не успява да вземе преднина.

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И HuffPost Greece определя АЕК като по-добрия от двата отбора. Изданието посочва, че гръцкият шампион е имал греда чрез Лука Йович и по-опасните положения, но не е успял да стигне до гол. Още по-интересен е прочитът на Sport-FM, който отбелязва, че АЕК е показал, особено през по-голямата част от мача, че е можел да си тръгне от София с нещо повече от равенство. В същото време медията вече насочва вниманието към реванша на 26 август, когато АЕК ще има зад гърба си собствената си публика.

Най-показателни обаче са думите на самия наставник на гръцкия тим Марко Николич. Треньорът на АЕК не скри разочарованието си от резултата и заяви: "Не съм доволен от резултата – можехме да вкараме поне един гол". Той се оплака и от терена в София, като очаква в Гърция теренът да бъде на много по-добро ниво, което да позволи на отбора му да играе по-бързо.

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