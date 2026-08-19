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ЦСКА прибира 300 бона за един от ненужните в състава на Христо Янев

19 август 2026, 11:24 часа 719 прочитания 0 коментара

Бившият защитник на ЦСКААдриан Лапеня, очаквано подписа скоро след раздялата си с „червените“. Испанецът подписа с втородивизионния Сеута, а договорът му е за две години. Бранителят беше сред капитаните на „армейците“ през миналия сезон, но дълго време беше кампания сред феновете за неговото гонене. В крайна сметка за сезон и половина записа 49 мача във всички турнири, в които отбеляза един гол и направи една асистенция.

От Сеута акцентираха върху качествата на 29-годишния защитник и способността му да помага на отбора както в дефанзивен план, така и при изграждането на атаките.

Адриан Лапеня бе официално представен от Сеута

„Новият играч на Сеута се откроява със своята скорост, добър удар с топката и способност за тичане на средни разстояния. Тези качества му позволяват да допринася както при изграждането на атаките, така и в директното разиграване на топката. Лапеня е футболист с индивидуалност, умения и опит – характеристики, които ще подсилят защитната линия на Сеута. Клубът приветства Адриан Лапеня и му пожелава най-голям успех в този нов етап, защитавайки фланелката на Сеута“, написаха от испанския клуб.

Според местни медии „червените“ ще приберат 300 000 евро от трансфера. Сеута е от едноименния испански анклав в Северна Африка и се прочу в последните седмици с мигрантската криза.

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ЦСКА Христо Янев Адриан Лапеня
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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