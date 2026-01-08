С ножове в училище, ритане и плюене на учители: Протест срещу агресията сред учениците

Ситуацията с агресията сред учениците излиза извън контрол и достига недопустими висоти. На това мнение са британски учители, които считат, че това положение повече не може да бъде търпяно и затова излизат на протест.

Педагогическият персонал на две начални училища в района на Манчестър започна стачни действия във вторник, след като служителите са изразили притеснения за съществуващата "културата на насилие" пред ръководството на учебните заведения, но сигналите им са били пренебрегнати и не са били взети никакви мерки.

Учениците хапят, ритат и плюят учителите си

Възмутените учители споделят, че ученици в техните училища, конкретно в начално училище "Рейвънсфийлд", са носили ножове по време на часовете и са хвърляли мебели. По думите им учениците също така "хапят, ритат, удрят и плюят по персонала".

Нападенията между съученици и срещу учители са се превърнали в "почти ежедневно" явление в другото началното училище "Лили Лейн".

Твърденията се потвърждават и от учителския синдикат в страната.

Учителите планират да продължат стачните си действия и днес и планират, като възнамеряват да продължат с протеста си и следващата седмица - на 13, 14 и 15 януари, както и по-следващата - на 20, 21 и 22 януари.

Източник: iStock

От ръководството на училищата съобщиха, че са взети мерки учебните заведения да останат отворени по време на стачните действия.

"Напълно уважаваме правото на членовете на синдиката да предприемат стачни действия, когато смятат, че е необходимо. В този случай обаче е разочароващо, че стачните действия започнаха толкова скоро след гласуването на членовете на синдиката, без да се даде адекватна възможност да се отговори на опасенията на учителите и персонала", обявиха те в своя позиция, предаде БНР.

Никаква защита на персонала, надигналите глас учители са били наказвани

Учителският синдикат алармира, че ръководството на начално училище "Лили Лейн" е игнорирало опасенията, изразени от учителите, че учениците с "много сложни специални потребности" не получават адекватна подкрепа.

Училището също така не е успяло да реагира с ефективна политика за поведение в образователната институция или да подпомогне персонала, изправен пред "високи нива на агресия" от страна на учениците.

Учителите, които са изразили загриженост относно ситуацията, дори са били временно отстранени от работа или договорите им не са били подновени.

Синдикатът обвинява училищните ръководства, че не само не осигуряват безопасна среда, но и се стремят да "сплашват и наказват служителите, които са изразили опасения и недоволство".

"Наред с физическите си наранявания, учителите страдат от високи нива на стрес и тревожност, които засягат целия им живот", твърдят от синдиката.

