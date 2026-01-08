5 зеленчуци, които можете да засадите през януари, според експерти по градинарство

Въпреки че може да ви се струва, че градинарският сезон е извън обсега, януари всъщност може да е чудесно време да започнете да засаждате определени зеленчуци. Как и какво засаждате зависи до голяма степен от вашата зона на отглеждане . Например, в северните райони, където почвата е твърде твърда за директна сеитба на открито, можете да ускорите сезона, като започнете семената на закрито и ги разсадите навън през пролетта. В мек до по-топъл климат, като например на юг, сега е достатъчно топло, за да сеете определени зеленчукови семена навън. Независимо дали фантазирате за прибиране на зимната зеленина или планирате пролетната и лятната си градина, това са зеленчуците, които нашите експерти казват, че можете да засадите през януари.

Грах

Когато засаждате грах, правилната подготовка на почвата е от съществено значение. „Не забравяйте да разрохкате почвата на дълбочина от 15 до 20 см. Уверете се, че почвата е гладка“, казва тя. „Полезно е да добавите малко вода преди засаждане. След това засадете грах на дълбочина от 3,8 до 5 см и на разстояние от 3,8 до 5 см един от друг, като редовете са разположени на разстояние от 45 до 60 см един от друг.“ Поддържайте почвата влажна, но не и подгизнала.

Чушки

Чушките ( Capsicum annuum ) могат да се сеят директно или от семена през януари, в зависимост от това в коя зона на отглеждане живеете.

В по-топъл климат семената на чушките могат да се сеят на открито, тъй като тези региони не са изложени на силни замръзвания. Същите правила важат и за патладжаните

Домати

Доматите са лятна култура , но можете да ускорите вегетационния период, като започнете семената на закрито.

Лук

Лукът ( Allium cepa ) може да се засява от семена в края на януари

Лукът е чувствителен към дължината на деня, така че изберете сорт, който е най-подходящ за вашия регион“, казва Лангело. Използвайте почвена смес, за да осигурите добър дренаж, и предварително навлажнете семената преди засаждане, добавя тя.

Спанак

Спанакът ( Spinacia oleracea ) е звездата на градината през зимата. Може да се сее директно в райони, където земята е обработваема, или да се отглежда в контейнери. „Семената понасят нишестета“, казва Лангело. „Студът прави спанака по-сладък, като превръща нишестетата в захар. Когато спанакът се отглежда в по-топло време, той може да има леко горчив вкус.“ Кокър препоръчва използването на плаващи покривала за редове, за да се предпази спанакът от неочаквани слани.