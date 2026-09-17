Скръбна вест: Почина президентът на доскорошен клуб от Първа лига

От Крумовград, който доскоро се състезаваше в елитната българска Първа лига съобщиха скръбна вест. Починал е президентът на клуба Басри Саров днес, на 17 септември, след кратко боледуване. "Златотърсачите" избратиха Саров с послание, публикувано в социалните мрежи на клуба. Те напомниха, че Крумовград е бил в сърцето на своя президент, който е преживявал всичко с отбора. От клуба изказаха и своите съболезнования.

Крумовград: "Отиде си един добър човек"

Ето какво написаха от Крумовград: "С дълбока тъга съобщаваме, че днес, след кратко боледуване, ни напусна президентът на ФК Крумовград - Басри Саров. Отиде си един добър човек, който с цялото си сърце беше отдаден на ФК Крумовград. Човек, който не просто беше президент на клуба, а живееше с неговите успехи, трудности и мечти. До последно се бореше и даваше всичко от себе си за развитието на отбора и футбола в Крумовград. След себе си Басри Саров оставя следа, която няма да бъде забравена. Изказваме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, близки и приятели".

Още: Дани Моралес оправда по-слабата игра на ЦСКА и коментира дали остава треньор по любопитен начин

Крумовград игра в Първа лига за 2 сезона

Крумовград наскоро игра в Първа лига, като спечели промоция през сезон 2022/23. В първата си кампания в елита "златотърсачите" дори завършиха в шампионската група - на шесто място с 49 точки. Тяхната приказка обаче приключи през сезон 2024/25, когато изпаднаха като предпоследен с 33 точки. В момента Крумовград се състезава в Югоизточната Трета лига и е водач с 6 победи от 6 мача.

Още: Пълно класиране в Първа лига 2026/27 - ЦСКА и Лудогорец дебнат Левски