Жилището е било заключено отвътре: СДВР с подробности за откритите мъртви съпрузи

Две безжизнени тела на мъж и жена на 61 години са открити в столичния квартал „Бояна“. Сигналът за трагедията е подаден от приятелка на жертвата, която не е успяла да се свърже с нея. По телата на двамата са установени прободни рани. Това заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков. По първоначална информация няма данни за външна намеса.

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"Полицаи проникват в жилището и установяват труп на мъж и жена, които са на 61 години и са семейство. На място е установено е, че няма признаци от външна намеса. Жилището е било заключено отвътре, прозорците също са били затворени отвътре. Продължават разпитите. Информацията към момента е, че са били едно нормално семейство. Няма постъпвали данни за домашно насилие в семейството. По двата трупа са установени прободни рани от нож", обясни шефът на СДРВ.

Семейството има дъщеря, която е в САЩ и родителите скоро са били при нея. Жената е стоматолог, мъжът не е извършвал трудова дейност.

По случая е образувано досъдебно производство.