На мястото на лигнитни мини: В Гърция строят един от най-големите центрове за данни в Европа

Гърция се готви да покрие увеличаващото се търсене на инфраструктура за изкуствен интелект. Затова на мястото на лигнитните мини край град Козани, Северна Гърция, ще бъде изграден един от най-големите центрове за данни в Европа. Инвестицията е планирана от гръцката национална електрическа компания ДЕИ, а стойността ѝ се оценява на 5,8 млрд. евро. Целта е добивът на лигнитни въглища да бъде заменен с технологичен център и производство на чиста енергия, съобщи гръцката телевизия Скай, цитирайки Блумбърг.

Компанията планира да изгради в Козани център за данни с мощност от 300 мегавата до края на 2028 г. успоредно с изграждането на обекти за зелена енергия в района. До 2031 г. капацитетът може да нарасне до 1 гигават. Вече са в ход преговори с „хиперскейлъри“, т.е. големи международни доставчици на облачни и цифрови услуги, за да бъде намерена компания, която да наеме центъра за данни.

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Центровете за данни срещат съпротива на много места по света заради огромните количества енергия, които консумират. В Козани обаче на проекта се гледа като на спасително решение и като на тест доколко Европа може да развие мащабна инфраструктура в региони, които я посрещат с готовност.

Очакванията са за съживяване на един от най-бедните региони на Гърция и за реорганизация на ДЕИ, основен акционер в която остава гръцката държава, но която тази година набра капитали и на борсовите пазари. На ДЕИ се пада около 40% от икономическата активност в Западна Македония. Целта е по-голямата част от тази активност да бъде заместена с нови дейности.

Местните жители се оплакват, че откакто през 2019 г. правителството обяви края на производството на електроенергия от лигнитни въглища, още не са създадени работните места, нужни за ограничаване на последствията от прехода. Малкото останал добив на въглища е предназначен за последната работеща електроцентрала, „Птолемаида 5“, която трябва да спре да използва лигнит до края на годината. В пика на дейността ѝ през 2010 г. в ДЕИ са работили около 5500 души в Западна Македония.

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Едно от големите преимущества, които изтъква ДЕИ, е, че електроснабдяването ще се извършва чрез регионалната енергийна мрежа, без да се натоварва националната мрежа.

Освен това според ДЕИ центърът за данни ще консумира едва 0,6 процента от количеството вода, което някога са потребявали лигнитните дейности.

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