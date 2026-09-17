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В Деня на София отваря след мащабна реконструкция централен обект на BILLA

17 септември 2026, 11:47 часа 1316 прочитания 0 коментара
Снимка: BILLA
В Деня на София отваря след мащабна реконструкция централен обект на BILLA

Магазин BILLA на ул. „Сан Стефано“ 22 в София, разположен в търговския център срещу сградата на Българска национална телевизия, отвори отново врати след мащабна реконструкция на стойност над 2 млн. евро. Обектът е преобразен изцяло - с нова визия, изцяло подновено оборудване и актуализиран асортимент във всички стокови групи.

Клиентите на магазинa вече могат да избират от над 7 500 артикула. Сред новостите е специална селекция от прясно приготвено суши. Обектът разполага и с нова зона с обслужване от витрина, където клиентите ще открият любими родни и вносни деликатеси, прясно месо и риба. При избора на месо те могат да получат и консултация от експерт на място с препоръки както за най-подходящия продукт, така и за начина на приготвяне.

С цялостната подмяна на оборудването са внедрени и редица енергоефективни решения, като ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети.

На разположение на клиентите са както традиционни каси така и бързи каси на самообслужване, които дават възможност на клиентите да съкратят времето за изчакване и самостоятелно да приключат с покупките си.

Трансформацията на BILLA на „Сан Стефано“ е част от дългосрочната инвестиционна програма на компанията за обновяване на търговската мрежа. За 2026 г. са планирани реконструкции на общо 15 магазина на веригата.

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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