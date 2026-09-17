"Нито са ясни, нито са конкретни": Асен Василев за мерките на правителството за горивата

"Вчера чухме, че г-н Радев обяви, че подготвяли ясни и конкретни и конкретни мерки, но още не били ясни какви са, нито колко са конкретни. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев за горивата във връзка с обявеното вчера от премиера Румен Радев обяви, че правителството подготвя пакет от мерки за цените на горивата и че държавата ще помогне на обществения и училищния транспорт, линейките и гражданите, както и ще работи с ЕС и своите съседи за доставки на енергийни ресурси от Персийския залив по суша.

Той определи мярката като доста закъсняла. "Спомняте си, че когато се приемаше бюджета, ние казахме, че трябва да има антикризисен бюджет. За никого не беше изненада, че вслествие на войната в Иран ще се вдигнат цените на горивата. Това, че три месеца по-късно тепърва правителството разработва мерки, е много закъсняла реакция. Чакаме да видим какви ще бъдат мерките преди да можем да ги коментираме", добави още лидерът на "Продължаваме промяната".

Съвет от Асен Василев

Според него, ако управляващите не могат да измислят нещо по добро, да вземат работещата мярка от 2022 г.

"Това, което направихме пез 2022 г. е да дадем 0,25 лв. отстъпка за бензиноколонката за евтините горива бензин, дизел, газ и метан. Това помогна на всички български шофьори", заяви още Василев и посочи, не не е имало никакви проблеми и че бензиностанциите вече имат софтуера и система за отчитане. ОЩЕ: Пакет от мерки за цените на горивата: Държавата ще помогне на обществения транспорт, линейките и гражданите (ВИДЕО)