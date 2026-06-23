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След 9 години гурбет: Любо Пенев пробва да върне роден национал в България

23 юни 2026, 11:11 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот
След 9 години гурбет: Любо Пенев пробва да върне роден национал в България

Новият треньор на Локомотив София Любослав Пенев и ръководството на столичните „железничари“ пробват да върнат роден национал в България. Става въпрос за бившия офанзивен полузащитник на Левски – Божидар Краев. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, в момента халфът е свободен агент, след като договорът му с австралийския Уестърн Сидни Уондърърс изтече и не бе подновен.

Лично Любо Пенев е поискал Божидар Краев

Според информациите лично Любослав Пенев е поискал Локомотив София да се подсили с Божидар Краев. Поради тази причина ръководството на клуба вече се е свързало с офанзивния футболист, за да проведат разговор за евентуалното му пристигане в отбора. Шефовете на „червено-черните“ дори са отправили официална оферта към халфа. Очаква се в следващите дни да има развитие по темата с бъдещето на родния национал, който прекара последните 9 години далеч от България.

Божидар Краев

Халфът има близо 100 мача за Левски

Божидар Краев е юноша на Левски като премина през всички формации, преди да дебютира за първия отбор през 2014-та. Той изигра общо 93 мача за „сините“ във всички турнири, в които реализира 27 попадения и направи 10 асистенции. През 2017 година халфът бе продаден на датския Мидтиланд. След това той носи екипите на португалските Жил Висенте и Фамиликао. Последните 4 години Краев бе част от тимовете на Уелингтън и Уестърн Сидни Уондърърс.

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Любослав Пенев Локомотив София Божидар Краев
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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