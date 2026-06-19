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„Мачът на надеждата“ събра близо 350 000 евро, парите отиват за Любо Пенев, Петър Хубчев и онкологията в Бургас!

19 юни 2026, 14:58 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
„Мачът на надеждата“ събра близо 350 000 евро, парите отиват за Любо Пенев, Петър Хубчев и онкологията в Бургас!

Благотворителният „Мач на надеждата“, който се проведе в началото на юни на стадион „Лазур“ в Бургас е събрал близо 350 000 евро. Това разкриха от Фондация „Стилиян Петров“. Както е известно, екскапитанът на националния отбор на България организира срещата, в която се включиха бивши и настоящи звезди на родния и международен футбол. Двубоят пък бе наблюдаван на живо от над 13 хиляди зрители.

От Фондация „Стилиян Петров“ съобщиха, че събраната сума от „Мача на надеждата“ е точно 348 447 евро. Парите ще бъдат дарени на хора и семейства, засегнати от онкологични заболявания, на Комплексния онкологичен център в Бургас, както и на бившите национали на България Любослав Пенев и Петър Хубчев. От организацията допълниха, че съвсем скоро ще бъде организиран и благотворителен търг с ценни фланелки и предмети от участниците в срещата на „Лазур“.

Скоро предстои да се проведе и благотворителен търг

„348 447 евро! Това е сумата, която заедно събрахме чрез второто издание на благотворителния „Мач на Надеждата“ в Бургас. Благодарим на всички фенове, дарители, партньори, доброволци и участници, които подкрепиха каузата!“.

„Средствата ще помогнат на хора и семейства, засегнати от онкологични заболявания, на Комплексния онкологичен център в Бургас, както и на Любослав Пенев и Петър Хубчев. Двата „Мача на Надеждата“ вече събраха над 800 000 евро в подкрепа на борбата с онкологичните заболявания у нас“.

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„Съвсем скоро продължаваме с благотворителен търг с ценни фланелки и предмети от участниците в мача на „Лазур“. Заедно даваме надежда!“, написаха от Фондация „Стилиян Петров“.

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Любослав Пенев Стилиян Петров Петър Хубчев "Мач на надеждата"
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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