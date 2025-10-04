След напрегнатата победа над Берое: Веласкес отчете зрялост и колективен дух в играта на Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си след победата на неговия тим с 3:1 срещу Берое. "Сините" потрепериха за момент, но заслужено стигнаха до трите точки на "Герена". Срещата от десетия кръг на Първа лига завърши при резултат 3:1. Футболистите на Веласкес бяха по-активни и стигнаха до множество положения, но отбелязаха само един гол през първата част. През второто полувреме заралии останаха с човек по-малко на терена, но успяха да смълчат стадион "Георги Аспарухов" с изравнителното попадение. "Синият" щурм все пак даде резултат, тъй като Марин Петков и Гашпер Търдин вкараха два гола в заключителните минути.

Веласкес говори след драматичната победа над Берое

Веласкес призна, че неговият тим не е бил доминиращият в срещата, но въпреки това заслужено е стигнал до трите точки в края: "Един мач, в който ние бяхме доминиращият отбор от началото до края. За мен направихме много добър мач, контролирайки абсолютно всички фази на играта. Действията се развиваха само в противниковото поле. Първото полувреме 11 на 11, второто играхме с човек повече. Изключително високо притежание на топката, заемахме правилно пространствата. Това, което ни липсваше до 80-ата минута, беше да материализираме шансовете, които създадохме днес. На база случилото се на терена, по-логично беше мачът да свърши с по-убедителен резултат. Не успявайки да вкараме втори гол, се стигна до ситуацията, в която ни изравниха. Реакцията след изравнителния гол беше невероятна. Във всички фази играчите направиха изключително добър мач."

Веласкес похвали играчите си за даден аспект от играта им

Той похвали и реакцията на футболистите му: "Изключително добре реагира отборът в моментите, когато губеше топката. Дължи се на две неща: първото е да стоиш добре в атака, да си компактен и групиран. Защото очевидно, ако не си компактен, няма смисъл да реагираш така в защита. Държиш линиите отдалечени. Целта ни е заедно да се придвижваме и в момента, в който загубим топката, да имаме бърза реакция. И на второ място, след като съумеем да отнемем, да сме заедно при изнасянето. Влагането на футболистите е фундаментално. Благодарение на тези два фактора правихме преходи. Връщайки си бързо топката и създавайки превъзходство."

"И за двете неща е време – първо да починем, после да продължим с тренировките през седмицата. После кратка почивка и се връщаме към тренировъчен процес", продължи той. "Рожденият ден е важен празник, това ти дава възможност да се появиш на бял свят. Разбира се, утрешният празник, който ще споделя със семейството, е много важен празник. Не само заради победата. Изключително съм доволен от начина, по който изглежда отбора и в двете фази. Победата е следствие всичко това."

