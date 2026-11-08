След поредните викове "оставка": Феновете на Черно море се срещнаха със собственик на клуба

Черно море завърши при нулево равенство като гост на Славия в последната си среща от Първа лига. "Моряците" успяха да вземат само точка от стадион "Александър Шаламанов", въпреки че "белите" играха с човек по-малко през последните 30 минути от срещата. А в края на мача се чуваха силни викове "оставка". От фен клуба на Черно море излязоха с официална позиция в социалните мрежи, в която съобщават, че са се срещнали с един от собствениците на клуба Марин Митев.

"Срещнахме се с един от собствениците на клуб"

Ето какво написаха от фен клуба на Черно море: "След протестните ни действия беше осъществен контакт със собствениците на клуба. Обещахме да ви държим в течение и затова споделяме какво обсъдихме, какви ангажименти бяха поети и кои въпроси остават отворени. Срещнахме се с един от собствениците на клуба, Марин Митев. Представихме му откритото писмо на феновете, което публикуваме и тук, и обсъдихме въпросите, поставени в него.

Финансиране на клуба - От разговора стана ясно, че клубът разполага с възможности да подобри организацията, работата и цялостния си облик.

Искане за смяна на Пламен Андреев - Към момента все още очакваме отговор на искането си.

Представител на феновете в клуба - Обсъдихме възможността представител на привържениците да участва в работата на клуба. Целта е феновете да имат по-ясна представа какво се случва в клуба и пряка връзка с ръководството. Формата на участие предстои да се уточни.

Професионален маркетингов отдел - Беше ни казано, че работата по създаването на отдела вече е започнала. Очакваме той да заработи възможно най-скоро.

Брандиране на клубния автобус - Беше поет ангажимент автобусът да получи визия, подобаваща на „Черно море“.

Нов спонсор - Получихме обещание, че отборът ще има нов спонсор.

Клубна емблема - Получихме категоричен отказ да се обсъжда смяна на емблемата на този етап.

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"Приемаме тази среща като последна възможност"

По-чести срещи с феновете - Приемаме като положителен знак предложението на Марин Митев да се срещаме по-често. На тези срещи ще поставяме важните за привържениците въпроси и ще обсъждаме конкретни стъпки за подобряване на работата на клуба.

Стадион "Варна" - Беше ни казано, че до края на годината се очаква допълнително финансиране, което да ускори работата по завършването на стадиона. Получавали сме подобни обещания и преди, без да последват реални резултати. Затова ще съдим за заявената готовност за промяна по конкретните действия и изпълнението на поетите ангажименти. Приемаме тази среща като последна възможност ръководството да покаже с дела, че е готово за промяна. Протестните ни действия продължават. Ако не видим реални стъпки по поетите ангажименти, ще бъдем още по-шумни!

Искаме Черно море да има организация, облик и отношение към привържениците, каквито подобават на професионален клуб от елита. Искаме всички да се гордеем с клуба, който обичаме и представляваме".

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