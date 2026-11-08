Дунав остава близо до исторически най-ниските си нива

Нивото на Дунав в българо-румънския участък се е повишило с повече от половин метър през последните дни. Въпреки това водите на реката остават близо до исторически най-ниските си стойности.

Круизни кораби не плават по Дунав от месеци, а много от товарните плавателни съдове продължават да изчакват или да се движат с намален товарен капацитет. Засега няма готово инженерно решение на проблема, а възстановяването на нормалното корабоплаване зависи основно от природните условия.

При Русе нивото на реката е -71 сантиметра спрямо условната кота нула. Повишението спрямо средата на октомври е двойно, но условията все още не позволяват възстановяване на нормалното корабоплаване. В критичните участъци край Батин, Свищов и Белене газенето на плавателните съдове е ограничено до 1,80 метра.

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"Предвид на товарите, които се обслужват и превозват в този район на реката, е хубаво да има вода над 2,50 метра през критичните райони, за да се осъществяват превозите. Тоест поне още 70 сантиметра“, заяви кап. Иван Жеков от ИА "Морска администрация пред БНТ.

Заради покачването на водата близо 100 по-малки плавателни съда, както и кораби, които се движат с намален товарен капацитет, вече са предприели плаване. Продължаващите ограничения обаче крият риск от допълнителни затруднения при увеличаване на трафика.

"На местата, които са с ограничени габарити на фарватера и където се налага извършването на провлачване по два, три или по четири съда, там е най-нормално да се получи струпване на плавателни съдове", казва още кап. Жеков.

От речния надзор към "Морска администрация“ ще следят критичните участъци с катери, а оператори ще дават указания на капитаните. Към момента обаче няма бързи решения, които да предотвратят повторение на подобна ситуация.

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Според специалисти най-подходящият дългосрочен вариант е изграждането на хидротехнически съоръжения по реката. Реализирането на подобни проекти обаче изисква значителни финансови средства и време.