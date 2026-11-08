Българите в Сърбия избират представители, Радев: Изберете хора, които наистина да ви защитават

Днес, 8 ноември 2026 г., в Сърбия се провеждат избори за национални съвети на малцинствата. Избори днес има както за българското, така и за още 22 малцинства в Сърбия. Нашите сънародници имат право на 19 представиели в своя национален съвет. Вотът се случва седмици след като партията на Александър Вучич загуби изборите от студентското движение и реално режимът на Вучич падна. Така, макар и досега този съвет да е бил формален, промяната в Сърбия дава известна надежда, че нещата могат да се променят, но това може да се случи, ако сръбските студенти се откажат от великосръбския шовинизъм и наистина искат в ЕС.

Защо изборите са важни?

Изборите са изключително важни за българите в Сърбия, тъй като през 2022 г. в техния орган на малцинствено самоуправление влязоха хора, които работеха против тях. По информация на българите в Сърбия обаче досегашните представители в съвета не защитават интересите на българите, а даже пропагандират тезата за сръбско-шопска нация, т.е. отричат идентичността на българите там и се опитват да създадат изкуствено друга.

Междувременно за изборите се е регистрирал и кметът на Босилеград Владимир Захариев, който е идвал в България да пропагандира за сръбско-шопска нация по данни на Институт "Западни покрайнини". ОЩЕ: Кметът на Босилеград идва за празника на бозата в Радомир да пропагандира сръбско-шопска нация: Ще го спре ли България?

Призив на премиера Радев към българите в Сърбия

В навечерието на изборите премиерът Румен Радев е изпратил писмо до нашите сънародници в Сърбия, в което той призовава те да бъдат активни.

"Да изберат такива представители, които реално да защитават правата на българското национално малцинство и да се възползват от всички възможности, предоставяни от сръбската държава. Само по този начин българите в Сърбия ще могат да покажат своята единност и готовност да градят своето бъдеще", се казва в писмото на Радев.

Писмото на министър-председателя бе разпространено от председателя на КИЦ - Босилеград Иван Николов в социалната мрежа Facebook. ОЩЕ: Кой ще ръководи малцинството ни в Сърбия: Иван Николов обясни защо листата на кмета на Босилеград ще работи срещу българите