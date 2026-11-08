Ударени кораби край България:

Българите в Сърбия избират представители, Радев: Изберете хора, които наистина да ви защитават

08 ноември 2026, 10:16 часа 618 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Българите в Сърбия избират представители, Радев: Изберете хора, които наистина да ви защитават

Днес, 8 ноември 2026 г., в Сърбия се провеждат избори за национални съвети на малцинствата. Избори днес има както за българското, така и за още 22 малцинства в Сърбия. Нашите сънародници имат право на 19 представиели в своя национален съвет. Вотът се случва седмици след като партията на Александър Вучич загуби изборите от студентското движение и реално режимът на Вучич падна. Така, макар и досега този съвет да е бил формален, промяната в Сърбия дава известна надежда, че нещата могат да се променят, но това може да се случи, ако сръбските студенти се откажат от великосръбския шовинизъм и наистина искат в ЕС.

Защо изборите са важни?

Изборите са изключително важни за българите в Сърбия, тъй като през 2022 г. в техния орган на малцинствено самоуправление влязоха хора, които работеха против тях. По информация на българите в Сърбия обаче досегашните представители в съвета не защитават интересите на българите, а даже пропагандират тезата за сръбско-шопска нация, т.е. отричат идентичността на българите там и се опитват да създадат изкуствено друга. 

Междувременно за изборите се е регистрирал и кметът на Босилеград Владимир Захариев, който е идвал в България да пропагандира за сръбско-шопска нация по данни на Институт "Западни покрайнини". ОЩЕ: Кметът на Босилеград идва за празника на бозата в Радомир да пропагандира сръбско-шопска нация: Ще го спре ли България?

Призив на премиера Радев към българите в Сърбия

В навечерието на изборите премиерът Румен Радев е изпратил писмо до нашите сънародници в Сърбия, в което той призовава те да бъдат активни. 

"Да изберат такива представители, които реално да защитават правата на българското национално малцинство и да се възползват от всички възможности, предоставяни от сръбската държава. Само по този начин българите в Сърбия ще могат да покажат своята единност и готовност да градят своето бъдеще", се казва в писмото на Радев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Писмото на министър-председателя бе разпространено от председателя на КИЦ - Босилеград Иван Николов в социалната мрежа Facebook. ОЩЕ: Кой ще ръководи малцинството ни в Сърбия: Иван Николов обясни защо листата на кмета на Босилеград ще работи срещу българите 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сърбия българско малцинство Румен Радев Владимир Захариев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес