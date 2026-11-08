НАТО пред недостиг от 7 млрд. евро по обещаната военна помощ за Украйна

Съюзниците от НАТО са изправени пред недостиг от 7 милиарда евро във финансирането на Украйна тази година, докато Русия засилва бомбардировките си, а Киев призовава за повече противовъздушна отбрана.

През юли 32-те страни членки на НАТО се споразумяха да предоставят 70 милиарда евро военна помощ на Украйна през 2026 г. и еквивалентна сума през 2027 г., пише Politico.

Но алиансът сега е изправен пред недостиг от около 7 милиарда евро, като до края на годината остават по-малко от два месеца, заявиха трима дипломати от алианса. Не е ясно откъде точно идва настоящата липса, но е вероятно тя да попречи на способността на Украйна да закупи жизненоважно оборудване за отблъскване на руски ракети и дронове тази зима.

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Недостигът идва преди среща на алианса на 17 ноември, където се очаква европейските столици да разгледат начини за увеличаване на финансирането и увеличаване на трансфера на критични оръжия към Украйна.

Въпреки че все още се очакват нови ангажименти за финансиране от НАТО, е възможно съюзниците да не успеят да постигнат целта за тази година, казаха дипломатите.

Служител на НАТО, говорещ от името на организацията, заяви, че „съюзниците продължават да предоставят съществена военна подкрепа на Украйна“, за да изпълнят обещанията си и „работят, за да гарантират, че Украйна ще има подкрепата, от която се нуждае сега и в бъдеще“.

Целта комбинира двустранни вноски през цялата година и 30 милиарда евро, изтеглени от заема от 90 милиарда евро от ЕС за Украйна.

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Киев многократно е призовавал своите съюзниците да увеличат финансирането, тъй като Русия продължава опустошителните си въздушни атаки - стана ясно, че над 40 души са били убити след бомбардировка в училище тази седмица.

По време на закрита среща със съюзниците в четвъртък, посланикът на Украйна в НАТО Альона Гетманчук „подчерта важността за Украйна НАТО да изпълни ангажимента, поет на срещата на върха в Анкара, като предостави 70 милиарда евро военна подкрепа тази година“.

„От съществено значение е да се мобилизират всички партньори в максимална степен, да се ускорят новите решения и да се превърнат предварително обявените ангажименти в конкретни доставки на оборудване или преводи на средства“, гласи още съобщението.

Трудности пред осигуряването на финансиране

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също поиска от съюзниците да се погрижат за осигуряването на повече средства. „С наближаването на зимата и с непрестанната руска агресия, съюзниците трябва да направят повече, особено в подкрепа на противовъздушната отбрана“, каза той по време на неотдавнашно посещение в Талин.

Липсата на средства подчертава нарастващите трудности, пред които са изправени съюзническите правителства при продължаването на финансирането на Украйна. САЩ, някога основен дарител, спря почти всяка нова помощ, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом.

Това остави европейските страни като ключови поддръжници на Украйна. Но много столици са изправени пред нарастващи фискални натоварвания, докато страни като Германия, Холандия и скандинавските държави, които исторически са предоставяли сериозни средства, многократно са призовавали други страни да дадат повече.

"Има известна умора от най-големите донори, които многократно са финансирали пакети“, каза друг дипломат от НАТО.

Финансирането на НАТО за Украйна обикновено се насочва към програми като схемата, наречена „Всеобхватен пакет за помощ“, както и към списъка с приоритетни изисквания за Украйна, който включва европейски съюзници, закупуващи критични американски оръжия, като например прехващачи „Пейтриът“ за Киев. Недостигът включва 1,9 милиарда долара от финансирането за неплатени доставки на ракети „Пейтриът“, казаха двама от дипломатите.

Отделно от това, съюзниците остават скептични относно това дали ще постигнат целта на Рюте от 15 милиарда долара за PURL тази година. „Не мисля, че има шанс да я постигнем“, каза същият дипломат от НАТО, цитиран по-рано.

Мисията на Украйна в НАТО заяви, че 29 съюзници вече са допринесли за схемата. От стартирането ѝ през 2025 г. тя е събрала общо около 9 милиарда долара вноски, добавиха двамата дипломати.