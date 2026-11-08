Самара Джой: от госпъл хора в Бронкс до шест награди "Грами"

На 26 години Самара Джой вече има шест награди "Грами" и три студийни албума. Пее джаз, пише текстове по инструментални композиции и достига до младите слушатели, които откриват тази музика чрез социалните мрежи. На 8 ноември 2026 г. в зала 3 на НДК българската публика ще я чуе за първи път на живо заедно с нейния седемчленен джаз бенд. Джой идва у нас по покана на BG Sound Stage.

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Родена и израснала в Бронкс, Ню Йорк, Самара идва от семейство, в което музиката е част от всекидневието. Баба ѝ и дядо ѝ пеят в госпъл формацията The Savettes, а баща ѝ е певец и басист, работил с госпъл музиканта Андре Крауч. Самата тя започва да пее в църковен хор и расте с госпъл, соул и ритъм енд блус. По-задълбоченото ѝ навлизане в джаза идва по време на обучението ѝ в Purchase College към Щатския университет на Ню Йорк. През 2019 г., още като студентка, печели международния конкурс за джаз вокалисти "Сара Вон".

Музика и "Грами"

Снимка:

Дебютният ѝ албум "Samara Joy" излиза през 2021 г. Година по-късно тя записва "Linger Awhile" за Verve - лейбъла, свързан с историята на Ела Фицджералд. Именно този албум ѝ носи първите две награди "Грами" през 2023 г.: за най-добър джаз вокален албум и за най-добър нов артист. Второто отличие я извежда отвъд специализираната джаз публика и поставя името ѝ сред водещите млади изпълнители на американската сцена.

Още с първата си награда "Грами" тя изпреварва имена от поп и рок сцената като Anitta, Måneskin и Wet Leg. Отличието е значимо постижение и за джаз общността, чиито представители рядко получават признание в основните категории на наградите. Следват "Грами" за изпълнението на "Tight" през 2024 г. и още две награди през 2025 г. - за албума "A Joyful Holiday" и за "Twinkle Twinkle Little Me". През 2026 г. албумът "Portrait" ѝ носи шестата статуетка и третото отличие за най-добър джаз вокален албум.

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Сравненията със Сара Вон и Ела Фицджералд съпътстват кариерата ѝ още от началото. Следва джаз традициите, но същевременно изпълненията ѝ се разпространяват в TikTok и достигат до млада публика – така джаз стандарти, създадени десетилетия преди раждането ѝ, намират нови слушатели чрез нейния глас.

Непосредствено преди гостуването в София, през октомври 2026 г., излезе и първият ѝ концертен запис - "Live at the Blue Note L.A.". Миниалбумът включва пет изпълнения, записани през април в прочутия клуб в Лос Анджелис с нейния гастролиращ бенд. Той улавя взаимодействието между певицата и състава — съществена част от музикалния ѝ почерк и добра отправна точка към предстоящата среща с нея в София.

Важна информация за концерта

Всички посетители трябва да имат предвид следното - достъпът до събитието ще се осъществява НЕ от централния вход на НДК, а от ВХОД А4 (откъм открития външен паркинг на НДК).

Вратите отварят един час преди събитието. Организаторите призовават хората да дойдат навреме, за да заемат спокойно местата си!

Преди и по време на събитието ще има фина селекция от джаз коктейли в специално предвиден за целта бар (в самата зала 3).

Допълнителни извънредни билети за концерта ще откриете в more.com.