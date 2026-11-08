"Ние сме над половин милион, сигурността е скъпа": В МВР искат заплатите им да бъдат увеличени, заплашват със синдикални действия

СФСМВР настоява служителите в МВР да не бъдат държани отговорни за фискалните проблеми на държавата и не изключва синдикални действия. За това предупредиха от Синдикалната федерация на служителите в MВР (СФСМВР), от където поискаха увеличение на заплатите в сектора.

"8 ноември е професионалният празник на българските полицаи. Повод да бъде признат трудът не само на полицаите, но и на всички служители в системата на МВР: служителите по пожарна безопасност и защита на населението, държавните служители и служителите по трудово правоотношение. В навечерието на този ден Управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) с огромно възмущение и категорично несъгласие констатира опита на държавата да реши фискалните проблеми, трупани години наред за сметка на хората, които денонощно гарантират националната сигурност и обществения ред", възмутени са от синдикалната организация.

Според СФСМВР липсата на предвидено увеличение на възнагражденията в проекта на Бюджет 2027, на фона на продължаващите инфлационни процеси и увеличаващото се натоварване, е ясен сигнал за пренебрегване на труда на българския служител в МВР.

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"Настояваме в Бюджет 2027 да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите в МВР, в рамките на предложеното за всички други държавни сектори. Замразяването на доходите в сектора сега, навръх професионалния празник на българския полицай, изглежда като наказание за работата на служителите и отхвърля признанието на постигнатото от тях", гласи позицията на синдиката.

"Сигурността е скъпа навсякъде по света"

"Последното увеличение на заплатите в сектор „Сигурност“, в това число и в силовото ведомство, беше постигнато след почти двегодишни усилия за наваксване на натрупаното през годините изоставане. Години, в които оставането на заплащането на ниски нива, опасно приближили се до МРЗ за страната и почти 40% под СРЗ, поставяше под съмнение качествата на желаещите да започнат работа в МВР, както и мотивацията на служителите. Години, в които срещу мизерно заплащане, при архаични условия на труд, липса на съвременна техника и чести и продължителни командировки на униформения състав, служителите стоически се справиха с пандемията от COVID-19, мигрантската вълна и хиляди протести. При цялата липса на мотивиращи фактори те намериха сили да работят в системата и да понасят несправедливости. Безспорен е приносът ни за решението на Съвета на Европейския съюз за пълноправно приемане на България в Шенген от 1 януари 2025 г. Само от този акт държавата и бизнесът получиха приход от близо милиард евро в резултат от влизането ни в най-голямото пространство на свободно движение в света. Тежките геополитически условия и политическите кризи, заливащи света, и няколкото войни със съпътстващите ги проблеми (миграция, заплахи за сигурността) поставят на изпитание именно служителите на силовото ведомство", коментират от СФСМВР.

Според синдикалната организация сигурността е скъпа навсякъде по света, а в държавата ни тя е конституционно право на всеки един гражданин.

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"Ако политиците ни не могат да я подсигурят финансово, следва ясно да го заявят. Категорично възразяваме и срещу опитите да бъдем противопоставяни непряко на други браншове и на пенсионерите, сред които са и нашите родители! Подобни действия не решават проблемите, а само задълбочават усещането за несправедливост. Политическо късогледство е да се пренебрегват постигнатите социални нива на работещите в сектор „Сигурност“. Със семействата си те представляват над половин милион граждани на държавата", пишат от СФСМВР.

"Да бъдем сочени като причина за бюджетния дефицит на държавата при сив сектор от над 30% е груба подмяна на истината. Напомняме, че по недемократичен начин сме лишени от правото да се сдружаваме в синдикати извън ведомството, което затваря възможността десетки хиляди държавни служители да имат представителство в НСТС. СФСМВР запазва правото да премине към синдикални действия в рамките на законите на Република България с цел защита на икономическите интереси и достойнството на своите членове. Оттук нататък за нас е въпрос на чест!", категорични са от СФСМВР.

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