Дугин към украинците: Убиваме ви, братя, за много важна цел. Очертават се 15 млрд. долара от САЩ за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Обичаме ви, уважаваме ви и дори да бъдем принудени да ви убиваме, стреляме в сърцето, в главата, в лицето на нашите братя и сестри. Това е много тежко. Но го правим за много важна цел. Дори не можем да я осъзнаем. Тази цел е над нашите официално декларирани задачи. Правим го в името на спасението, в името на трансформацията. Ние сме една кръв – правим го, за да бъдем едно с вас, защото вие сте едно с нас". Думите са на Александър Дугин, считан за идеолог на руския диктатор Владимир Путин – и те ясно показват докъде е стигнало умопомрачението в Русия заради режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски лидер. Защото в превод думите му са следните: Украинци, трябва завинаги да сте в руското блато, с нас. Ако искате нещо различно, не може. А според Дугин да си украинец всъщност е психическо разстройство - да мислиш, че си украинец, това е неговият прочит – ОЩЕ: Путин: Русия не заплашва - само задължително да ни сътрудничите (ВИДЕО)

🤯 “We kill you because we love you”: Dugin’s latest interview is a stunning display of cynicism Alexander Dugin, one of the Kremlin’s chief ideological ghouls, has delivered yet another masterpiece of bloodthirsty “philosophy.” Apparently, Russians are killing Ukrainians for their own “salvation and transformation.” So a missile hitting your home is an act of care, and a bullet to the head is brotherly love. “Even if we are forced to kill you, we do so by shooting our own brothers and sisters in the heart, in the face, in the head. It is very difficult, but we do it for some very important purpose,” Dugin declared. This bearded preacher of mass murder is seriously arguing that Ukrainians must be killed so that Russians and Ukrainians can become “one whole” again. Execution is therapy, occupation is care, and mass murder is brotherly love. Even Orwell couldn't have dreamed up something this twisted... — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026

Междувременно, "хубавият живот" в Русия цъфти – над 100 тийнейджъри бяха арестувани в Москва при масова полицейска хайка по клубове, барове и дискотеки в руската столица Москва. Официалното обяснение за тази акция засега се заключва в думите „нарушаване на обществения ред“. Някои от тийнейджърите вече са освободени и предадени на родителите си – това съобщава мрежата от прокремълски информационни телеграм канали като Baza и "112":

Russian media say over 10 police vans arrived at Gorka park in Moscow's Kitay-gorod, where police are detaining young people in the park and near local bars. Detainees say there's barely any air in the vans. Police haven't explained the reason. https://t.co/qzyb9FbNsn — WarTranslated (@wartranslated) November 7, 2026

Украйна отказва да умре по братски

С идването на власт на демократите в Конгреса в САЩ, те вече мислят за нов пакет военна помощ за Украйна. Според Financial Times става въпрос за 15 млрд. долара. Говори се, че целта е този пакет да бъде финализиран дори преди новата година, преди встъпването на новия Конгрес в длъжност. Сумата отговаря почти дословно на казаното от украинския президент Володимир Зеленски – че вече договорена американска помощ за Украйна на стойност 16 млрд. долара още не е стигнала до нападнатата от армията на Путин държава. Доставката на оръжия като крилати ракети "Томахоук" ще позволи на Украйна да удря важна руска военна инфраструктура в руския тил, настоява американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). С други думи – установки за изстрелване на балистични ракети, но и производствени мощности като тези в икономическата зона "Албуга", където се произвеждат различните модели на руските далекобойни дронове клас „Геран“ ("Шахед"), уточнява ISW. Освен това, източници на FT твърдят, че новият Конгрес ще работи по изменения в Закона на Линдзи Греъм, който налага строги санкции срещу Русия. По-точно – да не може американският президент (в случая Тръмп) да използва сегашен текст на "изключения", с който да не налага санкции. "Отне ни година и половина, за да наложим санкции срещу Русия, а сега те просто са отменени", каза пред FT помощник на демократите в Комисията по външни работи на Камарата на представителите. Демократите планират също да разследват дизеловата сделка с Русия и бизнес интересите на специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Но за целта ще им трябва малко помощ и от републиканците, защото за наказания трябват 2/3 от гласовете в двете камари на Конгреса – ОЩЕ:

Новината за намерението на демократите е ключова, след като германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че страната му не може да дава повече ПВО системи "Пейтриът" (Patriot) на Украйна. В момента обаче Украйна повече се нуждае от ракети-прехващачи – вчера, при поредната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Киев бяха свалени само 4 от 36 изстреляни от руснаците балистични ракети. 6 от тях са били насочени към Северния мост в Киев, потвърди Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение на 7 ноември. От тях са свалени 2, а мостът беше затворен за движение. Популярният Z-канал "Рибар" злобее в обзора си за деня, че обстрелът съвпаднал с първия сняг в Киев. Тази нощ Руската федерация е изстреляла 3 управляеми ракети Х-59/69 и 164 далекобойни дрона, от които 112 са били реактивни. Свалени са 137 дрона, от тях 88 са реактивни – удари от останалите дронове и ракети е имало на 23 места в Украйна, съобщават украинските ВВС – ОЩЕ:

@GeoConfirmed @UAControlMap @giK1893 Source:https://t.co/H43ToyFJ94 Around 50.491928, 30.540170 Proof: https://t.co/djgcvIPzl9 — Zeldamice (@Zeldamices) November 7, 2026

А през това време Русия продължава да шикалкави относно преговорите за мир в Украйна. След като говорителят на Кремъл и Путин Дмитрий Песков изрично каза, че когато има разговори за взаимни гаранции за сигурност на Русия и Украйна и предвид че това е нова архитектура за сигурност на Европа, не може без участието на европейците, говорителят на руското МВнР Мария Захарова отхвърли цялостното участие на Европа в преговорите за мир в Украйна. И повтори – всяка западна военна част в Украйна, независимо дали пратена с цел да е миротворческа или не, ще е легитимна руска военна цел – ОЩЕ: Един от фаворитите за нов президент на Франция твърдо подкрепи Украйна и е против САЩ да водят НАТО (ВИДЕО)

Peskov claims Europeans will have to be part of the talks at some stage, since discussing mutual security for Russia and Ukraine means discussing the future of Europe's security system. He says special envoy Kirill Dmitriev hasn't returned from the US yet and hasn't reported to Putin on the results of his meeting with Trump. The Kremlin views the Russian delegation's meeting with Melania Trump positively, Peskov claims, and says she and her team put a lot of effort into the humanitarian operation in Oleshky. Peskov also claims Armenia is de facto not taking part in the CSTO right now, and whether it gets excluded depends on further discussions. — WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2026

Само когато Русия приключи войната в Украйна и си промени политиката, Полша ще е отворена да възстанови връзките си с Руската федерация, предупреди полският външен министър Радослав Сикорски. Той обаче предупреди, че отношенията между Запада и Русия никога няма да са същите, защото има цивилизационни различия: от руска страна стои "монголско-болшевишката политическа култура", като имаше опити за рестарт, но неуспешни:

🇵🇱 Poland is open to restoring relations with Russia if Moscow ends the war and changes its policies — Sikorski — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026

През това време, страданията за цивилните в Украйна, а и в окупираната ѝ от руснаците част, се множат. 600 000 абонати в Днепропетровска област са без ток заради руските дронове и ракети, уточни в официалния си канал в Телеграм Олександър Ганжа, военновременен ръководител на Днепропетровска област. А в Луганск 300 000 абонати са без ток, твърди т.нар. правителство на т.нар. ЛНР в официалния си канал в MAX, руския еквивалент на Месинджър.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 7ноември е имало 199 бойни сблъсъка спрямо 190 на 6ноември. Руснаците са хвърлили 235 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 26 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2369 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 190 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 7557 FPV дрона, което е с около 650 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine's SBU says its Alpha special operations unit ranked first among Defense Forces units for an eighth consecutive month, based on Russian personnel and targets hit. For October 2026, it claims nearly 11,000 Russian troops killed, along with 4,883 drones and ground robots, 2,388 antennas and communications nodes, and 2,251 vehicles hit. It also reports hitting 710 fortifications and 508 drone crews. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 7, 2026

23 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб в направлението от Торецк към Константиновка. Само 9 обаче са отчетени югозападно от Константиновка, в Покровското направление. Общо 9 са били руските пехотни атаки в Лиманското и Славянското направление – 5 и 4 съответно във всяко от тях. В Купянското направление пак не е имало нито една руска пехотна атака, в Олександровското – също. В Мала Токмачка, Запорожка област, направлението към Орехов, руснаците бомбардират ли бомбардират с дронове, защото явно украинците имат достатъчно позиции там, така че селото да не може да бъде превзето от уж втората армия в света т.е. руската. А украинският военен телеграм канал "Офицер" е категоричен, че през ноември ще има нов рекорд от убити и ранени руски войници, защото явно руското командване хвърля напред всичко каквото има преди идването на същинската зима, когато ще е на практика невъзможно да се прави нещо по-съществено като операции: "Умирам от броя на потвърдените ежедневни смъртни случаи, те са просто нереалистични, никой не би повярвал, когато чуе такива цифри, но за всеки случай има видео от последните му секунди живот".

@richardzai38580 RU POV - Russian FPV drones of 2nd battalion of 70th Regiment of 42nd Division hit UA positions - Mala Tokmachka, Orekhov direction [47.5272,35.906645-16s; 47.5274,35.9065-21s; 47.5274,35.9069-43s; 47.5248,35.91145-71s; 47.5290,35.9076-83s; 47.53484,35.913865-97s] (ZS42MSD-9767) https://t.co/dWdp3bAI8l — Franfran2424 (@franfran2424) November 7, 2026

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