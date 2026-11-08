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Хакери пробиха руския НСИ и извадиха данни за убитите руски войници в Украйна

08 ноември 2026, 10:19 часа 687 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хакери пробиха руския НСИ и извадиха данни за убитите руски войници в Украйна

От 390 000 до 450 000 руски военнослужещи са загинали във войната с Украйна. Това твърдят две хакерски групи - беларуската "Киберпартизани" и Silent Crow - които са успели да влязат в база данни на "Росстат".

Оценките на двете хакерски групи обаче се различават, защото всъщност причините за смъртта на вероятно загинали в Украйна руснаци официално се водят по различен начин - не директно "убит".

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"Киберпартизани" заявиха, че в резултат на осъществения пробив в уебсайта на "Росстат" са успели да получат данни за руските жертви във войната срещу Украйна от 2022 г. до 27 август 2026 г. Става въпрос за най-малко 393 881 убити руски военнослужещи. Хакерите уточниха, че от цялата база данни за смъртните случаи в Русия, данните за която се поддържат от "Росстат", са взети записи със следните указания според класификатора на ICD10:

  • Y36 — Военни действия
  • Y89.1 — Последици от военни действия
  • Y36/Y89.1 - устни записи за смърт поради военни/бойни операции без посочване на причината

Същевременно проектът уточнява, че в статистиката може да влезе процент невоенни жертви сред руските граждани, загинали в резултат на военни действия, както и тези, загинали в други войни през периода на изследване - този процент е описан като "сравнително малък".

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"Струва си също да се разграничи броят на загиналите и общият брой загуби на личен състав (загинали, ранени, инвалиди, изчезнали). Преброихме точно установените загинали. Общият брой загуби на личен състав във военни конфликти, като правило, е 3-5 пъти по-голям от броя на загиналите", казват от "Киберпартизани".

Хакери от организацията Silent Crow уточниха, че според техните изчисления на база откраднатите данни 450 100 руски войници са загинали във войната в Украйна. Тези цифри се различават, защото освен смъртните случаи, свързани с бойни действия, те включват смъртни случаи, маркирани като терористична атака, 14 160 смъртни случая на военнослужещи извън бойни действия и 13 671 смъртни случая на лица, регистрирани в Руската федерация, загинали в окупираните територии или в Украйна без посочена причина. Добавена е и оценка за възможните военни смъртни случаи сред действия без причина — от 3734 до 9118, изчислена въз основа на увеличения дял на мъжете сред загиналите на фронтовата линия. Повечето от загиналите са местни жители на Поволжието — 21,7%. Най-голям брой руски войници са загинали в Донецка област на Украйна — 54,9%. Потвърдено е, че войната е четвъртата най-значима причина за смърт в Русия през последните години.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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