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Спорт по ТВ днес - 8 ноември

08 ноември 2026, 10:15 часа 674 прочитания 0 коментара
Снимка: JESHOOTS.com / Pexels
Спорт по ТВ днес - 8 ноември

В неделния ден по традиция телевизионната програма не ни оставя да скучаем. Днес е специален ден за българския футбол - денят на Вечното дерби между Левски и ЦСКА. В световния футбол също можем да гледаме интригуващи мачове. Днес е финалът на "Мастърс"-а в Париж. Ще се проведе и голямото състезание за Гран при на Бразилия. А програмата ни е подготвила още моторни спортове, волейбол, баскетбол, голф и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

10:30 Колоездене: Тур дьо Франс критериум на Сингапур, БНТ 3

11:20 Автомобилизъм: 6 часа на Монца, Евроспорт 1

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Барселона- Рио Бреоган, Диема спорт 3

13:25 Волейбол: Национална лига, жени, Миньор - Левски, БНТ 3

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13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, Бургос - Валенсия, Нова спорт

13:30 Футбол: Серия А, Наполи - Лацио, Макс спорт 3

13:35 Moto GP: Гран при на Катар, Макс спорт 2

14:00 Футбол: Първа лига, Спартак Варна - Арда Кърджали, Диема спорт 

14:30 Футбол: Втора бундеслига, Хайденхайм - Хановер, Диема спорт 3

14:50 Moto 3: Гран при на Катар, Макс спорт 2

15:00 Самбо: Световно първенство, Ринг

15:00 Футбол: Ла Лига, Елче - Реал Бетис, Макс спорт 4

16:00 Колокрос: Европейско първенство в Монтферлан, Евроспорт 2

16:00 Футбол: Серия А, Геноа - Милан, Макс спорт 3

16:00 Тенис: "Мастърс" Париж, Макс спорт 1

16:00 Младежки олимпийски игри, БНТ 3

16:00 Футбол: Висша лига, Кристъл Палас - Ливърпул, Диема спорт 2

16:00 Футбол: Висша лига, Съндерланд - Челси, Нова спорт

16:15 Moto 2: Гран при на Катар, Макс спорт 2

16:30 Футбол: Бундеслига, Кьолн - Байер Леверкузен, Диема спорт 3

17:00 Футбол: Първа лига, Левски - ЦСКА, Диема спорт

17:00 Волейбол: Серия А1, Милано - Лубе Чивитанова, Max One

17:15 Футбол: Ла Лига, Реал Сосиедад - Атлетик Билбао, Макс спорт 4

18:00 Moto GP: Гран при на Катар, Макс спорт 2

18:30 Футбол: Висша лига, Манчестър Юнайтед - Астън Вила, Диема спорт 2

18:30 Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Унион Берлин, Нова спорт

19:00 Волейбол: Таурон лига, Шлепск - Гданск, Макс спорт 1

19:00 Футбол: Серия А, Интер - Комо, Макс спорт 3

19:00 Формула 1: Гран при на Бразилия, Диема спорт 3

19:30 Футбол: Ла Лига, Виляреал - Хетафе, Макс спорт 4

20:00 Американски футбол: НФЛ, Вашингтон Командърс - Лос Анджелис Рамс, Макс спорт 2

20:30 Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Шалке 04, Нова спорт

21:00 Футбол: Гръцка Суперлига, Олимпиакос - ПАОК, Диема спорт

21:45 Футбол: Серия А, Фиорнетина - Ювентус, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Ланс - Марсилия, Диема спорт 2

22:00 Голф: PGA тур, Евроспорт 2

22:00 Наскар: Чемпиъншип рейс, Макс спорт 1

22:00 Футбол: Ла Лига, Атлетико Мадрид - Барселона, Макс спорт 4

22:30 Баскетбол: НБА, Чикаго Булс - Филаделфия 76-сърс

23:20 Американски футбол: НФЛ, Ню Инглънд Пейтриътс - Грийн Бей Пакърс, Макс спорт 2

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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