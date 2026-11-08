"Македонски медии? Няма такива": Насер Селмани за свободата на словото и сръбския наратив в Северна Македония (ВИДЕО)

Македонски медии? "Няма такива" - така македонският журналист от албански произход Насер Селмани в Студио Actualno Балкани коментира медиите в Република Северна Македония. Думите му бяха в контекста на свободата на словото. Селмани, който е бивш председател на Съюза на новинарите в Македония, а в момента е преподавател по журналистика, е категоричен, че свобода на словото в югозападната ни съседка няма, а освен това в медиите преобладава сръбският наратив.

"Можете да направите един тест. Гледайте централните новини на националните теливизии и ще видите какво ще гледате там. Това е пропагандна машина, която служи на нуждите на властта. Разпространява се казаното от властта или от техни хора, които ги преповтарят. Това не може да са професионални медии", категоричен е Селмани.

Според него не може да се градят независими медии, а властта законно да ги финансира. "В Северна Македония преди избори властта и партиите, които са представени в парламента, дават големи суми пари за тяхната изборна пропаганда", каза Селмани.

По думите му така на гражданите в Северна Македония се продава розова реалност от властта, която самите граждани плащат.

"Ние им плащаме, за да ни лъжат преди изборите. Казваме: браво, задето ни обещавате преди изборите и след изборите тези ваши обещания не ги изпълнявате", коментира Селмани. ОЩЕ: Мицкоски е нервен след падането на Вучич: Насер Селмани в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Режимът в Скопие не иска в ЕС, за да си запази пропагандната машина

Селмани е на мнение, че ситуацията с медиите в югозападната ни съседка няма да се промени, защото тази власт няма да го направи.

"Не са проблем българите, ЕС е проблем. Този режим, тези институции - не искат да влязат в ЕС. Ако влязат в преговори, трябва да демонтират този модел", обясни Селмани.

Той отправи и критика към предходната власт на Зоран Заев, която макар и да се е представяла за демократична, не демонтирала модела също.

"Първите две години на тази власт до 2018 г. бях председател на Сдружението на новинарите в Македония и искахме да се премахне възможността да се корумпират медиите или просто казано да не се политизират", добави Селмани. Според него няма защо правителството и институциите да се месят във финансирането на телевизиите.

"В Европа има примери, в които правителството и институциите финансират малцинствени медии, защото едно малцинство не може да покрие разходите си с реклами. Има някои примери за финансиране на локални телевизии, но не и на финансиране на национални телевизии и на всички избори да се помпат пари в тези телевизии и после да се ползват като пропагандна машина. Това не може да бъде пример за една държава, която иска да стане член на ЕС", категоричен е Селмани. ОЩЕ: Навлизане на медии от Сърбия: Македонската опозиция говори за медиен мрак и "Сръбски свят" (ВИДЕО)

Какво казва Европа за македонските медии?

Думите на Селмани за македонските медии дойдоха във връзка с годишния доклад на Европейската комисия за напредъка на Северна Македония за ЕС за 2026 г., който освен липсата на конституционни промени, липсата на реформа и липсата на напредък в борбата с корупцията - разглежда и медийната свобода в югозападната ни съседка, но въпреки това е представен като добра новина в македонските медии.

ЕК все още вижда проблем в свободата на изразяване в Северна Македония.

Европа констатира ограничен напредък в развитието на законодателната рамка в съответствие със стандартите на ЕС, като същевременно остават налице структурни предизвикателства, засягащи медийната среда и институционалната независимост.

В доклада се разглеждат и заплахите срещу журналисти, като според ЕК, съществуващите правни механизми остават недостатъчни за справяне с всички форми на заплахи, особено тези, които произтичат от онлайн пространството или от неизвестни извършители.

През 2025 г. Асоциацията на журналистите съобщи за пет случая на нарушения на правата на журналисти. Те включват сериозни инциденти, като палеж на имущество, собственост на журналист, координиран онлайн тормоз над жени журналисти и насилствено нахлуване в редакционни помещения.



Правните заплахи според ЕК са друг повод за безпокойство. През 2025 г. е регистриран един случай, свързан със законодателството срещу стратегическите съдебни дела срещу участието на обществеността (т.нар. дела SLAPP), както и 40 дела за обида и клевета, засягащи журналисти – в сравнение с 15 случая през 2024 г., което показва негативна тенденция по отношение на защитата на свободата на журналистите, се казва още в доклада на ЕК за 2026 г.

Целия доклад може да видите ТУК.