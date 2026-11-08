НЗОК ще заплаща биомаркерна диагностика за новооткрити онкозаболявания

Здравната каса ще заплаща през следващата година биомаркерна диагностика за пациенти с новооткрити онкозаболявания като процедура от болничната помощ. Това предвижда подготвеният проектобюджет на Касата за 2027 година.

Колко броя такива изследвания ще се правят и на какви цени ще се заплащат на лечебните заведения, предстои да договорят от НЗОК и Българския лекарски съюз.

Биомаркерните изследвания при онкозаболявания насочват лекарите към най-ефективното за даден човек лечение. В действащия рамков договор са предвидени две процедури за тях, но към момента едната се заплаща на стойност от 25 евро, а по другата е планирано заплащане само на едно изследване до края на тази година.

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Според проектобюджета Касата ще плаща за биомаркери от средствата за болнична помощ, в частта за амбулаторни процедури, в която са заложени 82 милиона евро. Ново в бюджета за следващата година е, че медицинските изделия и помощните средства за хора с увреждания ще се плащат от събраните здравни осигуровки, а не от прехвърлени пари от здравното министерство.

Същата промяна се прави и за осигуряване на лечение в чужбина за деца и пълнолетни и на лекарства извън позитивния списък за лечение на деца - тези разходи ще се поемат като здравноосигурително плащане и ще бъдат в рамките на заложените 44,7 милиона евро, предаде БНР.

Планираният за догодина бюджет на Касата е в размер на 5,6 милиарда евро, като заложените разходи за здраве са с 478 милиона евро повече спрямо тази година.

Предвижда се разширяване на профилактиката, която правят личните лекари, като специално за децата ще има нови дейности, насочени към борба със затлъстяването.

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