Кабинетът "Радев":

AI моделите могат да доведат до хаос на световните финансови пазари

01 септември 2026, 11:00 часа 625 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
AI моделите могат да доведат до хаос на световните финансови пазари

Управителят на Английската централна банка Андрю Бейли предупреди, че нарастващата заплаха, породена от усъвършенстваните модели на изкуствен интелект, може да предизвика хаотична корекция на световните финансови пазари.

В писмо до финансовите министри и управителите на централните банки на страните от Г-20, Бейли заяви, че появата на така наречените "гранични модели на изкуствен интелект" показва "все по-усъвършенствана автономност и способности за решаване на проблеми, както и възможности за справяне със заплахи", предаде CNBC.

В качеството си на председател на Съвета за финансова стабилност - международен орган, който координира политиките и отправя препоръки към националните власти, Бейли определи потенциалното въздействие на граничния изкуствен интелект – който се отнася до най-модерните ИИ модели - върху кибер риска като "най-неотложната грижа" за финансовата система.

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Рискове за финансовия сектор

"Граничният изкуствен интелект може да има способността съществено да промени скоростта, мащаба и икономиката на кибер риска, което би могло да подкопае доверието на пазара в цялата система, особено поради силно концентрираните доставчици на услуги от трети страни", посочи Бейли.

"Последните развития също така ми показаха, че много юрисдикции нямат протоколи за управление на разработването, пускането и внедряването на усъвършенствани гранични модели с изкуствен интелект, което увеличава рисковете за финансовия сектор и отвъд него", добави той.

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Източник: Getty Images

Писмото идва на фона на редица предупреждения за опасностите, свързани с усъвършенствания изкуствен интелект, и идва малко след серия от нашумели инциденти, при които водещи модели, тествани от Anthropic и OpenAI, нарушиха предпазните мерки за тестване, предаде БНР.

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Финансовите институции и доставчиците на технологии ще трябва да подобрят управлението на уязвимостите, възможностите за реагиране и възстановяване "и да се подготвят за по-тежки сценарии, включващи едновременно прекъсване на дейността на множество фирми или споделени технологични зависимости", каза шефът на Банката на Англия.

Наред с новите модели с изкуствен интелект Бейли посочи сред своите опасения "крехкостта" на пазарите на суверенен дълг, нарастващото използване на дълг от инвеститорите на пазарите на акции и прекалено високите оценки на активите, особено на инвестициите, свързани с изкуствен интелект.

САЩ са домакини на срещата на върха на Г-20 в Северна Каролина тази седмица, на която ще се съберат министри на финансите, управители на централни банки и други висши служители от водещите икономики в света, за да обсъдят глобалните икономически приоритети.

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финансови пазари Изкуствен интелект AI ИИ
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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