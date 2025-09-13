Войната в Украйна:

13 септември 2025
Спартак шокира евроучастник и остави единствено ЦСКА без победа в българския шампионат

Отборът на Спартак Варна успя да постигне първа победа през новия сезон 2025/26 в Първа лига, след като шокира евроучастника Арда Кърджали с победа с 3:0 като домакин в среща от осмия кръг. Варненци показаха характер на стадион "Спартак" и стигнаха до успеха след голове на Даниел Иванов, Берна и Даниел Халачев. Дебютната победа на Спартак през сезона означава, че остава само един отбор без успех от началото на кампанията - и това е столичният гранд ЦСКА.

ЦСКА е единственият останал отбор без победа през сезон 2025/26 в Първа лига

Спартак показа, че е усвоил по-добре времето от паузата за националните отбори, докато момчетата на Александър Тунчев, които стигнаха до престижен бараж за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, определено не бяха на нужното ниво. В 30-ата минута нападателят на домакините Даниел Иванов успя да се разпише и да даде аванс на Спартак.

Спартак Варна

Спартак победи Арда във Варна

Тунчев опита да промени хода на двубоя със смени през втората част, но изравнителното попадение така и не идваше. Вместо това Спартак успя да стигне до второ попадение и да си осигури повече спокойствие за заключителните минути. Ковалов намери Берна в 71-ата минута, а той се разписа за 2:0.

До края Спартак вкара и трети гол, като Даниел Халачев се разписа дълбоко в добавеното време. С това тимът от Варна изпревари Арда - 7 точки за Спартак срещу 6 пункта за кърджалийци, като съответно са 10-ти и 11-ти в класирането. За Спартак предстои визита на Монтана, а Арда посреща тима на ЦСКА.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
