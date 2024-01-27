Спорт по телевизията днес – 27 януари 2024 г.
12:45 ч. Ски: СК в Гармиш - Партенкирхен, супер Г, мъже, Евроспорт 2
13:15 ч. Тенис: Australian Open, двойки, мъже, финал, Евроспорт 1
14:00 ч. Футбол: Веен Вийсбаден – Херта, Втора Бундеслига, Диема спорт 1
14:00 ч. Футбол: Ханза Рощок – Елверсберг, Втора Бундеслига, Нова спорт
14:30 ч. Футбол: Ипсуич Таун - Мейдстоун Юн, ФА Къп, Диема спорт 2
14:30 ч. Футбол: Сейнт Мирън – Рейнджърс, Ринг
15:00 ч. Футбол: Реал Сосиедад - Райо Валекано, Ла Лига, MAX Sport 4
15:00 ч. WRC: Световен рали шампионат: Монте Карло, MAX Sport 3
Лудогорец с контрола срещу Раков
16:00 ч. Футбол: Лудогорец – Раков, приятелски мач, Диема спорт 3
16:00 ч. Колоездене: Чалъндж Майорка, мъже, Евроспорт 2
16:15 ч. Ски бягане: СК в Гомс, спринт, мъже и жени, Евроспорт 1
16:20 ч. Футбол: Аталанта – Удинезе, Серия А, Ринг
16:30 ч. Футбол: Аугсбург – Байерн, Бундеслига, Диема спорт 1
16:30 ч. Футбол: Щутгарт - РБ Лайпциг, Бундеслига, Нова спорт
16:55 ч. Волейбол: ЦСКА - Марица Пд, Купа на България, финал, БНТ 3
17:00 ч. Волейбол: Тренто – Монца, MAX Sport 2
17:00 ч. Футбол: Евертън – Лутън, ФА Къп, Диема спорт 2
17:15 ч. Футбол: Лас Палмас - Реал Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4
18:30 ч. Формула Е: Световен шампионат, Дирия, Евроспорт 1
19:00 ч. Футбол: Ангола – Намибия, КАФ, MAX Sport 1
19:00 ч. Футбол: Ювентус – Емполи, Серия А, MAX Sport 3
19:00 ч. Баскетбол: Тенерифе – Мурсия, Лига Ендеса, Нова спорт
19:00 ч. Бокс: BKB 36, Бойно събитие в Лондон, Диема спорт 1
Байер продължава похода към титлата
19:30 ч. Футбол: Байер Леверкузен - Борусия М, Бундеслига, Диема спорт 2
19:30 ч. Футбол: Барселона – Виляреал, Ла Лига, MAX Sport 4
19:30 ч. Волейбол: Перуджа – Милано, MAX Sport 2
21:00 ч. Футбол: Фулъм – Нюкасъл, ФА Къп, Диема спорт 3
21:30 ч. Футбол: Фортуна Д - Санкт Паули, Втора Бундеслига, Нова спорт
21:45 ч. Футбол: Милан – Болоня, Серия А, Ринг
22:00 ч. Футбол: Олимпик Марсилия – Монако, Лига 1, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Нигерия – Камерун, КАФ, MAX Sport 1
22:00 ч. Футбол: Хераклес – Аякс, Ередивизи, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Майорка – Бетис, Ла Лига, MAX Sport 4
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Серия А Бундеслига Байер Леверкузен Лудогорец