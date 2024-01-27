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Спорт по телевизията днес – 27 януари 2024 г.

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Спорт по телевизията днес – 27 януари 2024 г.
Снимка: Getty Images/Guliver

Спорт по българските телевизии днес – 27 януари 2024 година:

12:45 ч. Ски: СК в Гармиш - Партенкирхен, супер Г, мъже, Евроспорт 2

13:15 ч. Тенис: Australian Open, двойки, мъже, финал, Евроспорт 1

14:00 ч. Футбол: Веен Вийсбаден – Херта, Втора Бундеслига, Диема спорт 1

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14:00 ч. Футбол: Ханза Рощок – Елверсберг, Втора Бундеслига, Нова спорт

14:30 ч. Футбол: Ипсуич Таун - Мейдстоун Юн, ФА Къп, Диема спорт 2

14:30 ч. Футбол: Сейнт Мирън – Рейнджърс, Ринг

15:00 ч. Футбол: Реал Сосиедад - Райо Валекано, Ла Лига, MAX Sport 4

15:00 ч. WRC: Световен рали шампионат: Монте Карло, MAX Sport 3

Лудогорец с контрола срещу Раков

Левски Лудогорец Келиан ван дер Каап Якуб Пьотровски

16:00 ч. Футбол: Лудогорец – Раков, приятелски мач, Диема спорт 3

16:00 ч. Колоездене: Чалъндж Майорка, мъже, Евроспорт 2

16:15 ч. Ски бягане: СК в Гомс, спринт, мъже и жени, Евроспорт 1

16:20 ч. Футбол: Аталанта – Удинезе, Серия А, Ринг

16:30 ч. Футбол: Аугсбург – Байерн, Бундеслига, Диема спорт 1

16:30 ч. Футбол: Щутгарт - РБ Лайпциг, Бундеслига, Нова спорт

16:55 ч. Волейбол: ЦСКА - Марица Пд, Купа на България, финал, БНТ 3

17:00 ч. Волейбол: Тренто – Монца, MAX Sport 2

17:00 ч. Футбол: Евертън – Лутън, ФА Къп, Диема спорт 2

17:15 ч. Футбол: Лас Палмас - Реал Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4

18:30 ч. Формула Е: Световен шампионат, Дирия, Евроспорт 1

19:00 ч. Футбол: Ангола – Намибия, КАФ, MAX Sport 1

19:00 ч. Футбол: Ювентус – Емполи, Серия А, MAX Sport 3

19:00 ч. Баскетбол: Тенерифе – Мурсия, Лига Ендеса, Нова спорт

19:00 ч. Бокс: BKB 36, Бойно събитие в Лондон, Диема спорт 1

Байер продължава похода към титлата

Байер Леверкузен

19:30 ч. Футбол: Байер Леверкузен - Борусия М, Бундеслига, Диема спорт 2

19:30 ч. Футбол: Барселона – Виляреал, Ла Лига, MAX Sport 4

19:30 ч. Волейбол: Перуджа – Милано, MAX Sport 2

21:00 ч. Футбол: Фулъм – Нюкасъл, ФА Къп, Диема спорт 3

21:30 ч. Футбол: Фортуна Д - Санкт Паули, Втора Бундеслига, Нова спорт

21:45 ч. Футбол: Милан – Болоня, Серия А, Ринг

22:00 ч. Футбол: Олимпик Марсилия – Монако, Лига 1, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Нигерия – Камерун, КАФ, MAX Sport 1

22:00 ч. Футбол: Хераклес – Аякс, Ередивизи, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Майорка – Бетис, Ла Лига, MAX Sport 4

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