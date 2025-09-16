Войната в Украйна:

Стоичков и Балъков играха рамо до рамо с легенди на световния футбол в благотворителен мач

16 септември 2025, 09:30 часа 186 прочитания 0 коментара
Българските футболни звезди Христо Стоичков и Красимир Балъков взеха участие в благотворителния мач "Legends Charity Game", който се състоя в португалската столица Лисабон. Двубоят на стадион "Жозе Алвеладе" – домът на Спортинг (Лисабон), събра 50 хиляди зрители по трибуните, които имаха възможност да се насладят на майсторството на някои от най-големите имена в световния футбол, вече прекратили кариерите си.

Противопоставиха се Сборен отбор на португалските звезди и Сборен състав на звездите на света, в чийто състав през второто полувреме на терена се появиха Стоичков и Балъков. Целта на мача и на инициативите на фондацията-организатор е да се съберат 1 милион евро, които да бъдат разпределени на избрани преди това благотворителни инициативи.

Португалските звезди, чийто треньор беше бившият национал и полузащитник на Порто – Кощиня, спечелиха срещата с 4:1. Резултатът беше открит от Педро Паулета, а малко по-късно Елдер Пощига удвои. Под аплаузите на публиката Луиш Фиго вкара третия гол, а Пепе направи 4:0. Английският нападател Майкъл Оуен оформи крайния резултат с единственото попадение за Сборния състав на световните звезди, чийто мениджър беше бившият ляв бек на Реал (Мадрид) и Бразилия Роберто Карлош. Легендарният украински боксьор Олександър Усик също се появи на терена през втората част в Световния отбор. Поражението им можеше да бъде и по-малко, но вратарят на Португалия Бето Пимпарел спаси изстрела на Юри Джоркаеф.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
