"И от самолет се вижда": Христо Стоичков посочи виновници за кризата в ЦСКА

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков даде обширно интервю пред "БЛИЦ" за актуалното състояние на любимия си ЦСКА. Камата посочи Стоян Орманджиев и Филип Филипов като виновници за настоящото състояние, тъй като са се провалили с привличането на футболисти и треньори. Легендарната осмица засвидетелства подкрепата си към главния скаут на "червените" Методи Томанов и категорично заяви, че няма да пусне хранилки и бракониерства в столичния гранд.

Стоичков: Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

"И от самолет се вижда, че Орманджиев и Филипов се провалиха с привличането и на футболисти, и на треньори. Именно Филипов доведе Томислав Стипич, а впоследствие за да покрие следите, убеди ръководството да плати неустойка за Александър Томаш. А в крайна сметка кой го отнася? Започвам да се ядосвам на появяващи се в социалните мрежи упреци и към собствениците вече, въпреки че те реагират на всяко желание и дори каприз на директорите и щаба на тима. Освен всичко тези желания струват милиони. Вместо сега ЦСКА да плаща куп неустойки на разочаровали ни играчи можеше с тези пари да добави поне трима нови, с които отборът да е в друга орбита", заяви Стоичков пред "БЛИЦ".

"Скаутското звено се води от много опитен човек в лицето на Методи Томанов и аз му имам доверие. Няма да се допуснат мениджърски игрички - това ви го гарантирам! Достатъчно много хора от този бранш по света познавам и ако се направят злоупотреби, със сигурност ще ги разбера. Рано или късно", допълни той.

"Прав е бате Паро, който в едно интервю наскоро говори за мениджъри пиявици. Поздравявам го за смелостта и за все така силната му любов към ЦСКА! И ще ви кажа - хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има. Няма да се допусне! А за тези, които са си тръгнали по една или друга причина от клуба, повече няма смисъл да говорим. Не е срамно да загубиш мач. Срамно е, когато по никакъв начин не искаш да го спечелиш. Това видях в тима на Томаш тогава", каза още Камата.

ОЩЕ: "Испания ни пожали заради Стоичков": Венци Стефанов с интересно двумилионно искане от държавата