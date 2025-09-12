Войната в Украйна:

"И от самолет се вижда": Христо Стоичков посочи виновници за кризата в ЦСКА

12 септември 2025, 11:44 часа 320 прочитания 0 коментара
"И от самолет се вижда": Христо Стоичков посочи виновници за кризата в ЦСКА

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков даде обширно интервю пред "БЛИЦ" за актуалното състояние на любимия си ЦСКА. Камата посочи Стоян Орманджиев и Филип Филипов като виновници за настоящото състояние, тъй като са се провалили с привличането на футболисти и треньори. Легендарната осмица засвидетелства подкрепата си към главния скаут на "червените" Методи Томанов и категорично заяви, че няма да пусне хранилки и бракониерства в столичния гранд.

Стоичков: Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

"И от самолет се вижда, че Орманджиев и Филипов се провалиха с привличането и на футболисти, и на треньори. Именно Филипов доведе Томислав Стипич, а впоследствие за да покрие следите, убеди ръководството да плати неустойка за Александър Томаш. А в крайна сметка кой го отнася? Започвам да се ядосвам на появяващи се в социалните мрежи упреци и към собствениците вече, въпреки че те реагират на всяко желание и дори каприз на директорите и щаба на тима. Освен всичко тези желания струват милиони. Вместо сега ЦСКА да плаща куп неустойки на разочаровали ни играчи можеше с тези пари да добави поне трима нови, с които отборът да е в друга орбита", заяви Стоичков пред "БЛИЦ".

Христо Стоичков

"Скаутското звено се води от много опитен човек в лицето на Методи Томанов и аз му имам доверие. Няма да се допуснат мениджърски игрички - това ви го гарантирам! Достатъчно много хора от този бранш по света познавам и ако се направят злоупотреби, със сигурност ще ги разбера. Рано или късно", допълни той.

"Прав е бате Паро, който в едно интервю наскоро говори за мениджъри пиявици. Поздравявам го за смелостта и за все така силната му любов към ЦСКА! И ще ви кажа - хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има. Няма да се допусне! А за тези, които са си тръгнали по една или друга причина от клуба, повече няма смисъл да говорим. Не е срамно да загубиш мач. Срамно е, когато по никакъв начин не искаш да го спечелиш. Това видях в тима на Томаш тогава",  каза още Камата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Испания ни пожали заради Стоичков": Венци Стефанов с интересно двумилионно искане от държавата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Христо Стоичков Филип Филипов Стоян Орманджиев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес