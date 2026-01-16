Страхотни новини за Любо Пенев! Валтер Папазки помага за прибирането на Ел Голеадор в България

Легендата на българския футбол Любослав Пенев, който се бори с рак, се чувства добре и ще се прибере у нас след 3 месеца интензивно лечение в Германия. Тази информация се потвърди от публикация в социалните мрежи от семейството на Ел Голеадор. Близките на бившия нападател на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид благодариха специално на собственика на "армейците" Валтер Папазки. Бизнесменът е осигурил самолет, с който Пенев да се прибере у дома.

Любо Пенев се прибира в България

„Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ. Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние. С благодарност и уважение, семейството“, написаха от семейството на легендарния футболист.

Заради лечението си в Германия Любо Пенев не успя да присъства на поклонението на чичо си - Димитър Пенев, който почина в началото на 2026-та. "Прости ми, че не успях да те изпратя лично", бяха думите на Ел Голеадор. Припомняме, че Любослав Пенев се бори с коварна болест и преди повече от 30 години - в навечерието на Световното в САЩ през 1994 г., заради което и пропусна историческия за България форум.

