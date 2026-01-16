Да помогнем на Женета, която се нуждае от спешна чернодобна трансплантация

Женета Димитрова Накова, жителка на град Царево, се нуждае от неотложна трансплантация на черен дроб в чужбина. За операцията и последващото лечение са необходими 55 000 евро - сума, която е непосилна за семейството ѝ.

Община Царево официално застава зад дарителската кампания в подкрепа на Женета и призовава всички жители и гости на града да проявят съпричастност и помогнат според възможностите си. В знак местната власт ще внесе и докладна записка до Общинския съвет, с която Общината също да се включи в набирането на средствата.

Женета е с напреднала чернодробна цироза и тежки усложнения. Състоянието ѝ се влошава всеки ден. Лекарите са категорични – единственият ѝ шанс да живее е спешна трансплантация на черен дроб в Турция. Времето не може да чака. Женета вече няма сили. Тялото ѝ се предава, появи се жълтеница, изтощена е, отслабва, но не се отказва. Тя се бори. Иска да живее. Има още толкова много живот в нея.

Как да помогнете

Средствата се набират по официална дарителска сметка, открита на името на Женета Димитрова Накова, а основанието за превода е "Лечение в чужбина".

BG42UNCR70001527231722

УниКредит Булбанк АД

Титуляр на сметката: Женета Димитрова Накова

Основание: Лечение в чужбина