Още двама ненужни в ЦСКА подсилиха Ботев Враца

ЦСКА се раздели с още двама футболисти като един от тях може и да се завърне на „Армията“ след края на сезона. Става въпрос за опитния вратар Марин Орлинов и младия нападател Йоан Борносузов. Те ще продължат в Ботев Враца, но таранът е само под наем. В близкото минало така беше процедирано с Димитър Евтимов и Марк-Емилио Папазов.

Ботев приветства Борносузов и Орлинов

Добре дошли Йоан Борносузов и Марин Орлинов! 🟢 Радваме се да приветстваме две нови лица в семейството на Ботев!

„Добре дошли Йоан Борносузов и Марин Орлинов! Радваме се да приветстваме две нови лица в семейството на Ботев! Към отбора се присъединяват нападателят Йоан Борносузов и опитният страж Марин Орлинов, като и двамата идват от ЦСКА“.

„Йоан Борносузов (21 г.) - централен нападател. Младият талант пристига под наем от ЦСКА, за да подсили атаката на „зелените“. Йоан е продукт на школата на „червените“, но е преминал и през италианския Дженоа. През изминалия полусезон натрупа опит както във втория тим, така и с участия в Първа лига“.

„Марин Орлинов (31 г.) - вратар. Марин е добре познато име в българския футбол с богата визитка, преминала през отбори като Литекс, Монтана и ЦСКА. Със своите 31 години той ще донесе нужното спокойствие в нашата отбрана и ще бъде лидер със своя професионализъм. Той пристига в клуба с постоянен трансфер. Добре дошли, момчета! Пожелаваме ви здраве и много победи със „зеления“ екип", написаха от Враца в социалните мрежи.

