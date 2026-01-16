Лайфстайл:

Още двама ненужни в ЦСКА подсилиха Ботев Враца

16 януари 2026, 13:53 часа 279 прочитания 0 коментара

ЦСКА се раздели с още двама футболисти като един от тях може и да се завърне на „Армията“ след края на сезона. Става въпрос за опитния вратар Марин Орлинов и младия нападател Йоан Борносузов. Те ще продължат в Ботев Враца, но таранът е само под наем. В близкото минало така беше процедирано с Димитър Евтимов и Марк-Емилио Папазов.

ОЩЕ: Аплодисменти за ръководството на ЦСКА – сега е време Христо Янев да покаже какво може 

Ботев приветства Борносузов и Орлинов

Добре дошли Йоан Борносузов и Марин Орлинов! 🟢 Радваме се да приветстваме две нови лица в семейството на Ботев! Към...

Posted by Botev Vratsa on Friday, January 16, 2026

„Добре дошли Йоан Борносузов и Марин Орлинов! Радваме се да приветстваме две нови лица в семейството на Ботев! Към отбора се присъединяват нападателят Йоан Борносузов и опитният страж Марин Орлинов, като и двамата идват от ЦСКА“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Йоан Борносузов (21 г.) - централен нападател. Младият талант пристига под наем от ЦСКА, за да подсили атаката на „зелените“. Йоан е продукт на школата на „червените“, но е преминал и през италианския Дженоа. През изминалия полусезон натрупа опит както във втория тим, така и с участия в Първа лига“.

„Марин Орлинов (31 г.) - вратар. Марин е добре познато име в българския футбол с богата визитка, преминала през отбори като Литекс, Монтана и ЦСКА. Със своите 31 години той ще донесе нужното спокойствие в нашата отбрана и ще бъде лидер със своя професионализъм. Той пристига в клуба с постоянен трансфер. Добре дошли, момчета! Пожелаваме ви здраве и много победи със „зеления“ екип", написаха от Враца в социалните мрежи.

ОЩЕ: ЦСКА е на крачка от седми нов, „армейците“ преговарят с централен защитник

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Ботев Враца Йоан Борносузов Марин Орлинов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес