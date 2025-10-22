Вратарят на Левски Светослав Вуцов е поставил едно условие, за да се завърне в националния отбор на България. Както е известно, наскоро младият страж обяви, че се оттегля от представителния тим на страната ни, тъй като се чувства тормозен от треньорския щаб. Вчера дори се проведе специална среща в сградата на БФС в Бояна, на която да бъде коментиран казуса и противоречията да бъдат изгладени. На нея присъстваха Вуцов, мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров, президентът на футболния съюз Георги Иванов и националният селекционер Александър Димитров.

Вуцов иска Сашо Димитров да отстрани един от помощниците си

Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ Светослав Вуцов има едно условие, за да се завърне в националния отбор на България. Той е поискал от селекционера Александър Димитров да отстрани от своя щаб треньора на вратарите Николай Чавдаров. Твърди се, че именно той е в основата на скандала. Чавдаров и Вуцов имат вражда още от времето, в което работиха заедно в младежкия национален отбор.

Стражът на Левски има общо 10 мача за "лъвовете"

До момента 23-годишният Светослав Вуцов има на сметката си общо 10 мача за мъжкия национален отбор на България. В тях той е допуснал 17 попадения, а един път е успял да опази мрежата си „суха“. На „лъвовете“ им предстоят последни два мача в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026-та. На 15 ноември родните национали гостуват на Турция, а три дни по-късно приемаме Грузия в София. В случай, че Вуцов не пожелае да играе за България, то Александър Димитров ще трябва да избира между Димитър Митов и Димитър Шейтанов.

