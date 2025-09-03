Тим от Първа лига остана без треньор седем кръга след началото на сезона

Българската Първа лига стартира преди малко повече от месец, а втората треньорска рокада вече е факт. Четири кръга след края на шампионата новакът в елита Монтана остана без наставник, след като Танчо Калпаков подаде оставка, а на негово място пристигна Анатоли Нанков. Сега, след седем изиграни мача, още един гранд ще смени треньора си. Става въпрос за Берое, който днес обяви, че Виктор Басадре вече няма да води отбора.

Берое остана без треньор

Заралии обявиха на официалния си сайт, че испанският специалист е решил да напусне поста си по лични причина. На негово място ще застане Алехандро Сагерас. Аржентинецът е добре познат в Стара Загора заради работата си като помощник треньор. Той зае длъжността през втората половина от сезон 2023/24, като оттогава е бил част от щаба на Хосу Урибе, Хосе Луис Ачиари, Виктор Басадре и Пламен Липенски.

"ПФК Берое съобщава, че старши треньорът Виктор Басадре няма да продължи да води първия отбор по лични причини. Ръководството на тима ще бъде поето от Алехандро Сагерас – специалист с богат опит и отлично познаване на нашия клуб. Искаме да благодарим на Виктор за неговата отдаденост и професионализъм и му пожелаваме успех занапред", написаха от Берое.

От началото на сезона тимът събра актив от 6 точки, след като записа една победа, три равенства и две загуби. Тези резултати отреждат на Берое 9-ото място във временното класиране на Първа лига. В последната си среща заралии завършиха наравно с Арда.