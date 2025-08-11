Това вече е друг Левски! Наско Сираков развърза кесията - вади близо 1,5 милиона за шампион от Алжир

Българският футболен гранд Левски е напът да покаже, че може да прави и сериозни харчове за трансфери, когато е убеден в класата на даден играч. "Сините" договориха трансфера на алжирския полузащитник Акрам Бурас, който ще пристигне на стадио на "Георги Аспарухов" за около 1,5 милиона лева - сумата, заложена в договора му като откупна клауза. Това става ясно от информация на журналиста Набил Джелит от France Football.

Джелит информира, че точната сума, която Левски ще плати за Бурас, е между 700 000 евро и 800 000 евро. 23-годишният футболист ще бъде петото ново попълнение на "сините" и на практика първото, което пристига срещу трансферна сума. До момента трима играчи бяха привлечени като свободни агенти Радослав Кирилов, Мартин Луков и Мазир Сула, докато Рилдо бе взет под наем. Така Акрам Бурас ще бъде първият значително по-скъп трансферен ход на Наско Сираков през това лято.

Бурас пристига в Левски със сериозно самочувствие, тъй като е четирикратен шампион на Алжир - три пъти с Белуиздад и веднъж с МК Алжер. През миналата кампания той записа 38 мача, като вкара четири гола и даде три асистенции. Иначе на "Герена" вече на няколко пъти дадоха знаци, че очакват още нови попълнения през това лято - особено след силния старт на сезона и доброто представяне в евротурнирите. Очаква се да бъде привлечен и национал на Северна Македония.

Трябва да се припомни, че не бе отдавна времето, когато Левски се бореше да избегне фалит, като имаше сериозни финансови задължения. Към днешна дата "сините" изглеждат финансово стабилни, с добър бюджет за трансфери, който бе увеличен и с финансова инжекция от генералния спонсор. Целта пред Левски е да влезе в групите на евротурнирите, като първата стъпка към това е отстраняване на Сабах, а след това и преодоляване на плейофния кръг в Лигата на конференциите.

