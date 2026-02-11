Хьогмо 2:0 Веласкес: Лудогорец пак излъга Левски за нова "синя" калъфка

Лудогорец постигна минимален успех с 1:0 над Левски и се класира за 1/2-финалите на Купата на България.

Гостите влязоха по-добре в мача. Във втората минута те организираха добра атака, завършила със силен изстрел на Камдем, който бе отразен от Бонман. Тъкмо когато изглеждаше сякаш "сините" натискат, Сон центрира към Видал, който по много красив начин засече за 1:0. При попадението вина може да се търси и в Луков, който закъсня с намесата.

Малко по-късно гол на Дуа бе отменен заради засада. Последва период изпълнен с битка. В 36-ата минута Алмейда се отчете с шпагат при удар на Димитров. В края на първата част Волен Чинков не видя нарушение на Камдем срещу Видал за втори жълт картон. Припомняме, че ВАР може да се намесва само за директен червен картон.

В началото на втората част Мартин Луков излезе неразчетено няколко пъти в рамките на минута, но късметът покри Левски. В 57-ата минута Дуа направи непростим пропуск на празна врата. При следващата интересна ситуация Луков се намеси подобаващо. Неговият колега Бонман отвърна с рефлекс при опасно центриране на Бала, което бе отклонено леко от Сула.

В 80-ата минута поредица от рикошети спаси Левски. Последва много спорен момент в мача. Волен Чинков подмина претенции на "сините" за нарушение на Вердон срещу Переа на границата на наказателното поле.