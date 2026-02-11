Веласкес скъса Левски от похвали, но заговори за разликата в бюджетите: Бяхме по-добрият тим! Направихме голям мач!

Спорт:

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде крайно любопитно интервю след загубата на тима си от Лудогорец и отпадането от Купата на България. Специалистът скъса от похвали своите възпитаници. По негови думи "сините" били по-добрият тим и направили голям мач. В същото време испанецът заговори за разликата в бюджета с Лудогорец, като впоследствие обясни, че е много горд с футболистите си, но фактите са си факти.

“Мнението ми е много ясно за мача. Днес Левски, без съмнение, беше по-добрият отбор. Направихме голям мач. И в двете полувремена имахме възможност да отбележим. Не си вкарахме положенията, а те успяха при първото. Отборът отговори по изключителен начин. Стояхме добре подредени в атака, но допуснахме грешка при гола. Като цяло стояхме добре и в защита.

Създадохме достатъчно, за да се оттеглим поне с гол на почивката. Беше приоритет да вземем преимущество в центъра - числено и позиционно. При изнасяне на топката успяхме да го създадем и да направим положения трима на двама. Опитвахме се със Сангаре и Кирилов да държим тяхната линия. Считам, че момчетата се справиха много добре. Създадохме изключително много положения. Имахме достатъчно шансове да се оттеглим поне с равенство на почивката", гласеше обширният анализ на Веласкес след загубата на Левски от Лудогорец.

"През второто полувреме минахме в зонова защита, за да ограничим действията на техните крила и да намали неточностите и умората на бековете ни. Приоритет бе да стоим по-компактно. Отборът се адаптира изключително добре. Когато притежавахме топката, създадохме доста проблеми в противниковата половина. Те отбелязаха, а ние имахме много положения, но не вкарахме. Да не забравяме, че говорим за Лудогорец, който е добър отбор с голям бюджет и ресурс. Именно с тези ситуации от нищото може да ти създаде проблем. Заслужавахме да победим и да преминем в следващата фаза", отбеляза испанецът.

"Загубихме. Поздравления за противника и благодаря на нашите привърженици. Искам да съм обективен и реалист. Знаете колко титли и трофеи имат, това не е плод на случайност. Разликата в бюджетите е много голяма. Добре е да мечтаем, да се борим срещу подобен род съперник и да го правим е много добре за нас. Това, което дава преимуществото, е бюджетът. Ще продължим да се състезаваме по същия начин. Ден за ден и седмица за седмица. Ще се опитаме да поддържаме нивото в шампионата. Горд съм с моите футболисти. Имат невероятно отношение и поведение. Оттук нататък има обективни неща. След 14 години няма да ви обяснявам някои неща", завърши треньорът на Левски.

