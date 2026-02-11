Уравновесеният Хьогмо похвали едно качество на Левски, но отсече: Успяхме да ги спрем!

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своето мнение след успеха над Левски в двубой от 1/4-финалите на Купата на България. Специалистът анализира срещата, като наблегна на прагматизма на "орлите". Норвежецът отчете пресата, с която "сините" са затруднили "зелените", но похвали възпитаниците си, че са се адаптирали и са успели да спрат противниците. Според Хьогмо на "Хювефарма Арена" се е получил равностоен сблъсък.

Хьогмо: Беше доста равностоен мач

“Това бяха трудни мачове, ние сме два силни отбора. Имахме добър интензитет в периоди от мача, вкарахме гол. Още от началото казах на футболистите да опитаме да изненадаме Левски и така стигнахме до шанса за гола. След това нямахме много чисти възможности, но имахме доста ситуации. Когато те пращаха много играчи в наказателното ни поле, ние се защитавахме добре”, започна Хьогмо след победата на Лудогорец над Левски.

„Левски" отпадна на четвъртфинал за Купата на България. Благодарим ви за подкрепата! Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Wednesday, February 11, 2026

“Това исках, не всичко беше лесно и приятно, но трябва да намерим начина, за да свършим работата и да печелим. Днес използвахме доста от играчите и съм щастлив. Те изграждаха играта си с трима, за да имат повече численост. Левски ни затрудни с пресата си, но мисля, че ние успяхме да се настроим и да ги спрем. Това бе мач, в който и двата тима искаха да правят промени в двубоя, така че това бе мач от високо ниво.”, отбеляза той.

“В подобни турнирни мачове със сигурност е трудно всеки път да се вземат правилните решения. Понякога футболистите се увличат, а съдиите опитват да държат мача в нормално русло. Беше доста равностоен мач. Отиваме на полуфинал и вече сме много по-близо до финала. Да видим срещу кого ще се паднем, имаме дълъг състав, който може да използваме по много добър начин. Сега се готвим за следващия мач, който е от шампионата. Има още 16 мача, трябва да си вършиш работата във всеки мач, фокусът трябва да е върху всеки мач, всяка седмица”, завърши треньорът на Лудогорец.

