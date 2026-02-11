Уравновесеният Хьогмо похвали едно качество на Левски, но отсече: Успяхме да ги спрем!

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своето мнение след успеха над Левски в двубой от 1/4-финалите на Купата на България. Специалистът анализира срещата, като наблегна на прагматизма на "орлите". Норвежецът отчете пресата, с която "сините" са затруднили "зелените", но похвали възпитаниците си, че са се адаптирали и са успели да спрат противниците. Според Хьогмо на "Хювефарма Арена" се е получил равностоен сблъсък.
Хьогмо: Беше доста равностоен мач
“Това бяха трудни мачове, ние сме два силни отбора. Имахме добър интензитет в периоди от мача, вкарахме гол. Още от началото казах на футболистите да опитаме да изненадаме Левски и така стигнахме до шанса за гола. След това нямахме много чисти възможности, но имахме доста ситуации. Когато те пращаха много играчи в наказателното ни поле, ние се защитавахме добре”, започна Хьогмо след победата на Лудогорец над Левски.
„Левски" отпадна на четвъртфинал за Купата на България. Благодарим ви за подкрепата!Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Wednesday, February 11, 2026
“Това исках, не всичко беше лесно и приятно, но трябва да намерим начина, за да свършим работата и да печелим. Днес използвахме доста от играчите и съм щастлив. Те изграждаха играта си с трима, за да имат повече численост. Левски ни затрудни с пресата си, но мисля, че ние успяхме да се настроим и да ги спрем. Това бе мач, в който и двата тима искаха да правят промени в двубоя, така че това бе мач от високо ниво.”, отбеляза той.
“В подобни турнирни мачове със сигурност е трудно всеки път да се вземат правилните решения. Понякога футболистите се увличат, а съдиите опитват да държат мача в нормално русло. Беше доста равностоен мач. Отиваме на полуфинал и вече сме много по-близо до финала. Да видим срещу кого ще се паднем, имаме дълъг състав, който може да използваме по много добър начин. Сега се готвим за следващия мач, който е от шампионата. Има още 16 мача, трябва да си вършиш работата във всеки мач, фокусът трябва да е върху всеки мач, всяка седмица”, завърши треньорът на Лудогорец.
