04 януари 2026, 15:55 часа 1391 прочитания 0 коментара
Традиционна въртележка в ЦСКА 1948 - четирима си тръгнаха, трима се връщат

Отборът на ЦСКА 1948, който завърши на втора позиция в класирането след края на есенния дял в Първа лига, заминава в понеделник за лагера си в Турция с няколко промени в състава си. "Червените" ще пътуват с група от 29 футболисти, като клубът се раздели с четирима - Касиано Бузон, Луис Вагнер да Силва-Вагниньо, Зе Витор и Шериф Осман. В същото време пък в ЦСКА 1948 се завръщат трима преотстъпени играчи - Борис Димитров, Данило Тарасенко и Игор Романюк.

Сигурни нови попълнения на ЦСКА 1948 са Бернардо Коуто от Спартак (Варна) и германския полузащитник Флориан Кребс, за последно играл във финландския вицешампион Интер (Турку). Със сигурност ще има още нови хора в съблекалнята. Първата контролна среща на тима на Иван Стоянов е на 10-и януари срещу турския елитен Гьозтепе (Измир), воден от Станимир Стоилов. Ден по-късно е планирана проверка с Рапид (Букурещ).

Иван Стоянов

Подобна "въртележка" в ЦСКА 1948 се случва на почти всеки един трансферен прозорец, като през лятото бе в огромни мащаби, тъй като бе подменен почти целия отбор. Въпреки множеството промени, ЦСКА 1948 бързо успя да адаптира новите си футболисти и да постигне постоянни резултати в шампионата, които ги отведоха и до второто място в класирането и потенциална възможност да се бори за титлата, както и за Купата на България.

