Възмущение към властта заради нов ад на пътя и убийците без книжки. Подценява ли нарочно МВР броя на жертвите?

Сдружение "Ангели на пътя" атакува остро МВР и Министерството на транспорта заради продължаващите убийства на пътя, които вървят редом до хващането на хиляди шофьори без книжка всяка година. Повод за отвореното писмо от 1 януари 2026 г., адресирано до министрите Даниел Митов и Гроздан Караджов, но и до техни предшественици, е инцидент от 31 декември 2025 г., при който 28-годишен мъж с отнето преди това свидетелство за управление на МПС (заради нарушение) и с 1,2 промила алкохол в кръвта уби двама души в Нова Загора.

Трагедията е станала около 17:00 часа на регулирано кръстовище в града. По информация на Областна дирекция на МВР - Сливен водачът на лек автомобил "Ауди" не се е подчинил на подаден сигнал за спиране от патрул. В опит да избяга от органите на реда, той е преминал на червен сигнал на светофар, удряйки преминаващ на зелено лек автомобил "Опел". Случил се е тежък сблъсък, при който на място са загинали водачът на втората кола и неговата спътница. Става въпрос за семейство.

Тестът за наркотици на извършителя е отрицателен. Той е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

Протест и искания за затягане на контрола

На 4 януари граждани на Нова Загора организираха протест срещу шофирането след употреба на алкохол под надслов "Стига толерантност към безотговорността на пътя". Протестиращите блокираха за около 40 минути кръстовището в града, където е станал инцидентът. Около десетина души, сред които и семейства на пострадали при пътни инциденти, след това бяха приети в кабинета на началника на управлението Стефан Динков, където изложиха своите искания, предаде БТА. Сред тях са ежедневни проверки за алкохол и наркотици, включително в късните вечерни часове и в почивни дни, засилен контрол в рискови зони и механизъм за отчетност на районното управление на МВР.

Искат се още промени в пътната инфраструктура – монтаж на ограничители на скоростта, подобряване на осветлението и сигнализацията, поставяне на автоматизирани камери за контрол и др. Стотици подписи бяха събрани в подкрепа на тези искания по време на протеста. Подписката ще бъде внесена в полицията в Нова Загора. Според протестиращите това не е изолиран пътен инцидент, а поставя остро въпроса за ефективността на контрола и превенцията по пътищата.

Убийци без книжки

От "Ангели на пътя" твърдят, че задържаният е от ромски произход. Сдружението цитира местни жители, според които в района масово се правели гонки, "извършвани от обитатели на гетото, които залагат пари на автосъстезания по градските булеварди".

"Ангели на пътя" разделят пътните убийци на няколко основни категории:

Млади шофьори между 18 и 25 години

"Всеки четвърти от тях катастрофира в рамките на първите две години зад волана – леко, средно, тежко или фатално. Липсва адекватна превенция и каквато и да е информация в социалните мрежи, където са те, относно това какво, защо и как ги убива и инвалидизира по пътищата. На наши настоявания като част от обучението им да се показват реални катастрофи и убити техни връстници, ни се обяснява, че „НПО-та и адвокати няма да го позволят, защото ще им нараним психиката“. Говорим за същите деца, които най-рано в Европа започват да пият, да пушат и да се дрогират, и които в социалните мрежи гледат съдържание, което е брутално дори и за нас", пишат в писмото си от сдружението.

Дългогодишни пътни рецидивисти

"С десетки и стотици нарушения преди, а много от тях и след като убият. Броят им, както и тежестта на нарушенията им, показват тоталния провал на законодателната, изпълнителната и съдебната власт да изпълняват възложените им от обществото основни задачи, а именно, да опазват живота и здравето на нормалните хора, които плащат огромните им заплати", добавят от "Ангели на пътя".

Млади хора от богати семейства с мощни коли

"Докато жертвите им гният под земята, длъжностни лица по веригата се подкупват и опорочават разследвания и процеси, част от близките на убитите се подкупват, за да мълчат, а с останалите родители съдебната система се гаври години наред, в продължение на десетки съдебни заседания", твърди сдружението.

Шофьори на камиони, предимно турски, но не само

"Всички знаем как чуждите тираджии шофират в България и как го правят в други държави, където имат респект от закона. Знаем и защо има такива разлики в поведението им там и тук. Тук има несъответстващо на реалността законодателство и правоприлагане, както и повсеместна корупция, която наскоро дори видяхме и на видео под формата на подкупи, които служители на ДАИ прибират", гласи тезата на "Ангели на пътя".

Шофьори без книжки, с фалшиви книжки или отнети книжки

"Публична тайна е, че голяма част от тях са роми", твърдят от сдружението и казват, че всяка година около 7000 шофьори без книжки биват залавяни, повечето "без никакви или минимални последствия". Това число означава, че "десетки хиляди шофират, без изобщо да имат право на това, като някои от тях убиват или осакатяват. Или без последствия, с условни присъди, или с минимални, с кратки ефективни присъди в общежития".

От сдружението цитират и два инцидента, в които извършителите са от ромски произход. На 29 март 2025 г. 29-годишен пиян шофьор със 175 км/час убива семейство занаятчии от Костенец на автомагистрала "Тракия". Ранява спътника си. Соченият за виновен е без книжка. Името му е Тодор Нейков. А на 15 август миналата година 21-годишен шофьор, под въздействието на наркотици и със скорост 170 км/час, забива джипа си в автобус на градския транспорт в София. Убива сирийския лекар д-р Иса Али и ранява 6 човека в автобуса и в неговата кола. "Ангели на пътя" твърди, че извършителят е с фалшива книжка: Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза кола.

От „Ангели на пътя“ посочват, че са се срещали с няколко поредни министри на вътрешните работи – Иван Демерджиев, Калин Стоянов, Атанас Илков и Даниел Митов, питали са ги защо не се предприемат адекватни действия спрямо убийците без книжки, с фалшиви или отнети книжки. Задали са същия въпрос още на бившия транспортен министър Георги Гвоздейков по време на кръгла маса, както и на зам.-министъра на транспорта Димитър Недялков. На срещите обикновено са присъствали началници от КАТ, СДВР и други отговорни звена. „От никого не сме получили отговор! Получаваме мълчание и смяна на темата с общи приказки“, твърдят от сдружението.

„Колко непознати деца, млади хора, възрастни и цели семейства трябва да бъдат избити от водачи без книжки, с фалшиви или отнети книжки, преди отговорните български политици да се притесните и за вас и вашите семейства? И да започнете да говорите и да противодействате на тези опасни практики“, питат от „Ангели на пътя“ в писмото си.

Според сдружението трябва да синхронизираме законите си и опита си с Европа, където шофирането без книжка е „абсолютно изключение“. „Какво се получава сега - нормалните хора плащат, за да се научат да карат. За да бъдат убивани впоследствие от такива, които не са научени, не са залавяни, а ако са, не са санкционирани така, че да престанат!“, добавят от „Ангели на пътя“.

От МВР и Министерството на транспорта не са отговорили официално.

Колко тежки ПТП-та и загинали имаше през 2025 г.?

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) междувременно състави обзор на пътнотранспортните произшествия през 2025 година, която се характеризира като период с най-мащабните законодателни промени, свързани с безопасността на движението по пътищата. "Това обаче не доведе до очаквания резултат от 20% намаление на жертвите", констатират от ИПБ.

Бяха въведени драстично завишени наказания, Министерският съвет прие 43 извънредни мерки, а 36 пътни отсечки с концентрация на тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) бяха обявени за приоритетно обезопасяване. "На практика, мерките се оказаха стратегия за печелене на политическо време. Разчиташе се на фалшива пропаганда като “средната скорост”, медийни операции и статистически манипулации", твърдят от института.

През 2025 година при ПТП-та са загинали 518 души. За справка - 526 са загиналите на пътя през 2024 г. Това представлява намаление от едва 1,5% - стойност, която попада в рамките на статистическата грешка и не може да бъде интерпретирана като резултат от ефективни и целенасочени мерки, смятат от института.

Крие ли МВР жертви на пътя?

"Внимателен анализ на публикуваната на сайта на МВР ежедневна статистика показва, че през 2025 година от отчет са свалени (заличени) 62 лица, загинали при ПТП. Това представлява около 12% от всички отчетени 518 загинали. За сравнение, през 2024 година са заличени 48 лица, или приблизително 9,1% от общо 526 загинали", посочват от ИПБ.

Според тях чрез вътрешни правила МВР премахва от официалната статистика пътнотранспортни произшествия със загинали въз основа на полицейски доклади. "По този начин реалният брой загинали за 2025 година се редуцира административно до 456 души, докато за 2024 година отчетените са 478", допълват от ИПБ. По думите им - това е административен подход, основаващ се на "незаконосъобразни вътрешни правила", чрез който с полицейски доклад ПТП се изваждат от официалната статистика. "По този начин МВР реагира на обществено-политически натиск и отчита подобрение на пътната безопасност. Така е отчетен спад на загиналите през 2025 година с 4,6% вместо реалния спад от 1,5%", твърди организацията.

Анализът им на данните показва още, че с увеличаването на обществения натиск за повишаване на пътната безопасност нараства и броят на заличените от отчет произшествия със загинали. До началото на месец ноември статистиката на МВР отчита 370 загинали - абсолютно същия брой, какъвто е отчетен и за този период на 2024 г. "В този момент от трибуната на Народното събрание народни представители започват да обвиняват правителството в неизпълнение на заявената цел за 20% намаление на загиналите при ПТП. Впоследствие, само в рамките на два месеца, от статистиката са заличени 21 загинали лица. Това представлява безпрецедентен рекорд в статистиката на МВР, водена от 1956 година насам", смятат от ИПБ.

"По този начин се създава фалшива реалност, която подменя фактите и пряко застрашава човешкия живот", завършват от института. МВР все още не е коментирало.

