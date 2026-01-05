Самоделна цигара с наркотик: Млад мъж си докара тежък мозъчен инсулт

30-годишен мъж си докара тежък мозъчен инсулт в Шумен след употреба на самоделна цигара с неустановени до момента нароктици, научаваме от бюлетина на областната дирекция на вътрешните работи. Мъжът е открит в неделя в безпомощно състояние на тревните площи на улица в града, а край него органите на реда намерили две угарки от саморъчно свити цигари и цяла саморъчно свита цигара

Откаран е с екип на спешна помощ в шуменската болница, настанен е за лечение с диагноза „тежък мозъчен инсулт“.

Междувременно за държане на наркотични вещества е образувано досъдебно производство.

Борбата с наркотиците в България

Припомняме, че от януари до ноември месец са регистрирани 7450 престъпления, свързани с наркотици. Най-висок е техният брой през март месец – 773. Нивата на разкриваемост на тези престъпления през всичките месеци са средно около 50%.

През декември миналата година турските власти на митническия пункт Гюрбулак на границата с Иран предотвратиха опит за нелегален трафик на 163,9 килограма хероин, предназначен за България и превозван транзитно през Турция, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БГНЕС.