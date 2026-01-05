Забрана за рекламата на нездравословни храни по телевизията

Телевизионните реклами на продукти с високо съдържание на мазнини, сол и захар (HFSS) вече са забранени за деца в интервала между 5:30 и 21:00 часа във Великобритания. От днес същата забрана важи и в интернет пространството изцяло. Това съобщиха от британското правителство, пише The Independent.

Новата разпоредба важи за 13 категории храни, считани за най-рискови за детското здраве. Те включват шоколади, сладкиши, пици, сладоледи, зърнени закуски, каши, подсладени хлебни изделия, сандвичи и безалкохолни напитки. На продуктите е направена оценка по съдържание на мазнини, сол и захар.

Здравословните алтернативи не попадат в ограничението

Според британските власти децата са особено податливи на маркетинг рекламата на нездравословни храни, което увеличава риска от затлъстяване и свързани хронични заболявания. Експерти са на мнение, че рекламите оказват значително влияние върху хранителните навици на малките, а новите правила могат да предотвратят около 20 000 случая на затлъстяване при децата.

Новата промяна следва доброволна забрана, въведена през октомври 2025 г., която вече ограничи промоции като "купи едно, вземи едно безплатно" за нездравословни храни в супермаркетите. Сега забраната е задължителна, а нарушителите могат да бъдат санкционирани от Агенцията за рекламни стандарти (ASA).

Няма проблем компаниите да продължат да рекламират по-здравословни варианти на същите продукти, което се очаква да стимулира промяна в хранителния състав на иначе вредните стоки. Така например под ударите на забраната не биха попаднали овесени ядки без добавена захар или здравословно мюсли. Сладките им версии с шоколад или сироп обаче няма да бъдат допускани като рекламно съдържание.

Последиците за здравето

По последни данни едно на всеки 10 деца в предучилищна възраст е със затлъстяване, а едно на пет - с кариес до 5-годишна възраст. Наднорменото тегло увеличава риска от диабет тип 2, сърдечни заболявания и някои видове рак, а годишните разходи за здравната система възлизат на над 11 милиарда паунда, пише Фокус.

Британската Федерация по храните и напитките (FDF) посочва, че членовете ѝ вече са намалили солта и захарта с 1/3 и калориите с 1/4 в сравнение с преди 10 години.

Собствениците на магазини и бензиностанции сигнализираха, че може да има технически затруднения при прилагането на правилата, но призоваваха за търпение, тъй като системите им ще бъдат адаптирани постепенно.

