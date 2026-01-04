Кабинетът подаде оставка:

Ивайло Чочев почете със спомени Димитър Пенев

Футболистът на Лудогорец Ивайло Чочев почете паметта на Димитър Пенев и изказа съболезнования. Треньор №1 на 20-ти век на България почина на 3 януари и много футболисти, треньори и легенди изказаха съболезнованията си, а Чочев го направи със спомени от първите си години в ЦСКА за Димитър Пенев. Халфът говори за отношението на легендата, настроението, което е внасял в съблекалнята и още много.

Ето какво каза Ивайло Чочев: „Още когато отидох в ЦСКА и бях на 20 години, той всеки ден идваше на стадиона и в съблекалнята, и си говореше с нас. Нямаше ден в който да не е усмихнат, да ме подмине и да не си говорим. За него мога да кажа само хубави неща, защото е човек, който е направил много за българския футбол. Никога не показа его или някакво самочувствие и да се скара с някого. Когато отидох в ЦСКА, бяхме аз, Карачанаков, Грънчов. Той всеки ден говореше с нас, помагаше ни. Аз имам много разговори с него“.

Поклонението пред Димитър Пенев е на 5 януари

Поклонението пред легендарния Димитър Пенев ще се състои утре, на 5 януари, от 10:00 ч. на Националния стадион Васил Левски. А Лудогорец завърши първия полусезон в Първа лига на 3-то място. Въпреки кризата, в която бяха навлезли, „орлите“ се окопитиха след идването на новия треньор Хьогмо и влязоха във форма. След първите 19 мача те имат 10 победи, 7 равенства и 2 загуби, което им носи 37 точки. С толкова е и вторият ЦСКА 1948.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
